Kako je moguće da je glumac iz serije 'Lud, zbunjen, normalan' osuđen za pedofiliju uspio otkupiti kaznu?

Susjednu nam Bosnu i Hercegovinu već nekoliko dana potresa slučaj poznatog glumca Moamera Kasumovića za kojeg se otkrilo kako je osuđen za pedofiliju kao i da je svoju kaznu uspio "otkupiti"! Naime, sada su u javnost izašle novije informacije o slučaju, a Rusmir Karkin, inače odvjetnik koji je zastupao Moamera Kasumovića, osuđenog za bludne radnje na dječakom - rekao je da je postupak bio "normalan" te da se državno odvjetništvo, ali i obrana žalila nakon prvostupanjske presude. - Ovo je bio predmet kao i svi drugi takvi predmeti, osim što je poznata osoba u pitanju. Kazna je u skladu sa zakonom. Čovjek je iskoristio mogućnost, koju zakon dozvoljava, da se otkupi kazna. On je otkupio kaznu i to je to - kazao je za Dnevni avaz Karkin. Također, rekao je i da se o postupku ranije nije javno govorilo zato što je u pitanju bio maloljetnik.

- Javnost je sada zainteresirana jer je on poznata osoba, ali tu ništa nije bilo neobično niti posebno. Tu je bio redovan postupak bez bilo kakve nagodbe, ičega. Državno odvjetništvo podiglo optužnicu, saslušalo svoje svjedoke, saslušani svjedoci obrane i donesena presuda. Osuđen na godinu zatvora i to je to - kaže Karkin. - Da me pogrešno ne shvate. Ne minimiziram ja ovaj slučaj, ali djelo za koje je on osuđen, u pitanju su dva dodira. I za ta dva dodira je dobio godinu dana zatvora. Kasumović je dolazio redovno na postupak, pojavljivao se. Žalili se i mi, žalilo se i Državno odvjetništvo. Sada se ne mogu sjetiti jesmo li se mi žalili na visinu kazne. Znam da nismo bili zadovoljni presudom - rekao je Karkin.

S druge strane, ugledni sarajevski odvjetnik Vlado Adamović kaže da je zakon koji se odnosi na ovo kazneno djelo dobar, ali da je ovdje problem izrečena kazna. - Kazne treba mijenjati, zakon je dobar. Da je osuđen na godinu i pol, ne bi mogao kaznu ni otkupiti. Osim toga, ovdje izgleda ne važi isti zakon za sve. Ranije su naslovi za neke odmah bili silovatelji, pedofili, monstrumi... Sve zavisi što je cilj, da se neko uništi ili, kao u ovom slučaju, zaštiti, treba vidjeti zašto je to tako - kaže Dnevnom avazu Adamović. Na pitanje je li se u ovom slučaju svjesno htjelo zaštiti Kasumovića, Adamović odgovara potvrdno. - Naravno da jest. Postoji snažan lobi koji štiti te ljude. Jer, ja vidim kroz ove postupke, kada dijete nešto prijavi, nitko mu živ ništa ne vjeruje. Ovdje je Državno odvjetništvo sve napravilo kako treba, moguće i Sud, ali visina kazne nije adekvatna. Međutim, to skrivanje od javnosti, omogućavanje da se u tišini rade stvari, to je pogubno.

S druge strane, svi govore da se može otkupiti, pa može, ali problem je kazna. Ako ga želiš kazniti, onda ga kazni da je ne može otkupiti. Ne samo on, bilo tko. Da su mu dali godinu i pol, sve bi bilo drugačije. Pogotovo u ovom slučaju. Ali, ponavljam, postoji lobi koji to užasno štiti - tvrdi Adamović.

