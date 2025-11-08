VIDEO Najseksi novinarka izazovno pozirala, a onda joj se dogodila nezgoda! Pljušte reakcije fanova

Popularna talijanska voditeljica Diletta Leotta podijelila je s milijunima pratitelja urnebesnu nezgodu. Naime, zanosna 34-godišnjakinja, supruga nogometaša Lorisa Kariusa, spremala se za fotografiranje u glamuroznom izdanju. Odjevena u usku crnu haljinu, Diletta je pozirala na otvorenim vratima dizala kada su se ona iznenada počela zatvarati i prikliještila su je. Umjesto panike, voditeljica je sve dočekala sa širokim osmijehom, a snimka prikazuje kako je prasnula u smijeh te laktovima vješto uspjela otvoriti vrata.

Cijeli događaj Leotta je objavila na svom Instagram profilu, gdje je prati impresivnih 9.2 milijuna ljudi. Nezgoda je bila dio objave uz profesionalne fotografije, a u opisu je stajalo: - Još jedna pozornica, još jedna emocija. Svaki događaj je prilika za povezivanje, učenje i razvijanje ideja - napisala je zgodna Talijanka. Upravo je taj neplanirani, humoristični isječak ukrao svu pažnju i postao glavna tema među njezinim brojnim obožavateljima.

Reakcije pratitelja bile su iznimno zabavne, a komentari su se nizali velikom brzinom. Mnogi su se našalili na račun dizala. - Volio bih biti to dizalo - napisao je jedan obožavatelj, dok je drugi primijetio: - Čak je i dizalo imalo trenutak panike - neki su od komentara. Ova epizoda samo je potvrdila zašto je Diletta jedna od najomiljenijih medijskih figura.

FOTO Kakve obline! Ovako je najseksi novinarka na svijetu došla na posao, napali ju u komentarima

Podsjetimo, Diletta često privlači pozornost odvažnim modnim odlukama. Njezin posljednji odabir za snimanje emisije na platformi DAZN podigao je prašinu i izazvao lavinu komentara. Naime, zanosna plavuša za posao je odjenula iznimno kratku i usku haljinu živopisnog uzorka koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu figuru.

Cjelokupni dojam upotpunila je visokim smeđim štiklama i ležerno raspuštenom kosom, stvarajući izgled koji spaja zavodljivu eleganciju s profesionalizmom, što je postalo njezin zaštitni znak. Fotografije je podijelila na Instagramu, a obožavatelje je oduševio kontrast između prizora na kojima profesionalno pozira u studiju s fasciklom u ruci i onih opuštenijih iz garderobe, gdje nasmijana sjedi bosa, pokazujući koliko se ugodno osjeća u svojoj koži, kako pred kamerama, tako i izvan njih.

Dok su je brojni obožavatelji obasipali komplimentima hvaleći njezin izgled, bilo je i onih koji su smatrali da je odabir neprimjeren za radno mjesto. Komentari poput - Ova haljina nema nikakve veze s novinarstvom, ne shvaćam zašto se ne odjene u skladu s njezinim poslom, ovako izgleda kao da ide u disko - ponovno su pokrenuli raspravu o granicama između profesionalnog i provokativnog odijevanja u medijskom svijetu.