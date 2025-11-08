Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HIT NA MREŽAMA

VIDEO Najseksi novinarka izazovno pozirala, a onda joj se dogodila nezgoda! Pljušte reakcije fanova

Diletta Leotta
Foto: instagram.com/dilettaleotta
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
08.11.2025.
u 09:00

Dok je Diletta Leotta pozirala u elegantnoj haljini, vrata dizala neočekivano su se zatvorila, a snimka je odmah postala hit na društvenim mrežama

Popularna talijanska voditeljica Diletta Leotta podijelila je s milijunima pratitelja urnebesnu nezgodu. Naime, zanosna 34-godišnjakinja, supruga nogometaša Lorisa Kariusa, spremala se za fotografiranje u glamuroznom izdanju. Odjevena u usku crnu haljinu, Diletta je pozirala na otvorenim vratima dizala kada su se ona iznenada počela zatvarati i prikliještila su je. Umjesto panike, voditeljica je sve dočekala sa širokim osmijehom, a snimka prikazuje kako je prasnula u smijeh te laktovima vješto uspjela otvoriti vrata.

Cijeli događaj Leotta je objavila na svom Instagram profilu, gdje je prati impresivnih 9.2 milijuna ljudi. Nezgoda je bila dio objave uz profesionalne fotografije, a u opisu je stajalo: - Još jedna pozornica, još jedna emocija. Svaki događaj je prilika za povezivanje, učenje i razvijanje ideja - napisala je zgodna Talijanka. Upravo je taj neplanirani, humoristični isječak ukrao svu pažnju i postao glavna tema među njezinim brojnim obožavateljima.

Reakcije pratitelja bile su iznimno zabavne, a komentari su se nizali velikom brzinom. Mnogi su se našalili na račun dizala. - Volio bih biti to dizalo - napisao je jedan obožavatelj, dok je drugi primijetio: - Čak je i dizalo imalo trenutak panike - neki su od komentara. Ova epizoda samo je potvrdila zašto je Diletta jedna od najomiljenijih medijskih figura.

FOTO Kakve obline! Ovako je najseksi novinarka na svijetu došla na posao, napali ju u komentarima
Diletta Leotta
1/20

Podsjetimo, Diletta često privlači pozornost odvažnim modnim odlukama. Njezin posljednji odabir za snimanje emisije na platformi DAZN podigao je prašinu i izazvao lavinu komentara. Naime, zanosna plavuša za posao je odjenula iznimno kratku i usku haljinu živopisnog uzorka koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu figuru.

Cjelokupni dojam upotpunila je visokim smeđim štiklama i ležerno raspuštenom kosom, stvarajući izgled koji spaja zavodljivu eleganciju s profesionalizmom, što je postalo njezin zaštitni znak. Fotografije je podijelila na Instagramu, a obožavatelje je oduševio kontrast između prizora na kojima profesionalno pozira u studiju s fasciklom u ruci i onih opuštenijih iz garderobe, gdje nasmijana sjedi bosa, pokazujući koliko se ugodno osjeća u svojoj koži, kako pred kamerama, tako i izvan njih.

Dok su je brojni obožavatelji obasipali komplimentima hvaleći njezin izgled, bilo je i onih koji su smatrali da je odabir neprimjeren za radno mjesto. Komentari poput - Ova haljina nema nikakve veze s novinarstvom, ne shvaćam zašto se ne odjene u skladu s njezinim poslom, ovako izgleda kao da ide u disko - ponovno su pokrenuli raspravu o granicama između profesionalnog i provokativnog odijevanja u medijskom svijetu.
Ključne riječi
showbiz Italija sportska novinarka novinarka Diletta Leotta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ENTER-MUS-GRAMMYS-1-KC
Video sadržaj
68. IZDANJE

Popularni reper dominira nominacijama za Grammy, Lady Gaga i Bad Bunny ispisali povijest

Ovogodišnje nominacije obilježili su i povijesni uspjesi. Bad Bunny postao je prvi izvođač u povijesti Grammyja čija je glazba na španjolskom jeziku istovremeno nominirana u tri glavne kategorije. Sličan uspjeh postigla je i Lady Gaga, koja je po prvi put u karijeri istovremeno nominirana u sve tri glavne kategorije zahvaljujući albumu "MAYHEM" i hit singlu "Abracadabra". Kendrick Lamar također je postavio novi rekord – "GNX" je njegov peti uzastopni studijski album nominiran za Album godine, što nijednom drugom izvođaču dosad nije pošlo za rukom

Učitaj još

Kupnja