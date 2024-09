VIDEO Miroslav Škoro objavio novu hit pjesmu! Snimio je za samo 850 eura, poslušajte kako zvuči

Pjesma "Baja", koju je Miroslav Škoro izveo u nedjelju na finalnoj večeri festivala u Požegi, u jednom je danu postala hit na You Tubeu i društvenim mrežama. Ne pamti se da je netko dosad, s tamburaškom pjesmom i spotom od 850 EUR + troškovi puta, u jednom danu dosegnuo tako visoko i to s festivala koji je HRT prenosio u kasnom terminu od 21.20h, a osim CMC i DMC televizija i nekoliko lokalnih radija, festival nije medijski popratio, a ma baš nitko.

Podsjetimo, danas je, 9. rujna trebao biti održan koncert Miroslava Škore u susjednoj nam Bosni i Hercegovini, točnije u Bugojnu, no organizatori su ga otkazali objašnjavajući kako su to napravili iz sigurnosnih razlog povezanih s početkom izborne kampanje u toj zemlji. Škorino gostovanje na otvorenom prostoru u Bugojnu planirala je tvrtka pod nazivom Swiss Gastro kako bi time označili uspješnu poslovnu sezonu. U petak su pak medijima poslali priopćenje u kojemu navode kako je koncert otkazan.

- Besplatnim koncertom Škore željeli smo ukazati i na to da naš dugogodišnji poslovni uspjeh čini naša poslovna filozofija da uvijek nešto treba vratiti zajednici, a ne samo uzimati. S iskrenim žaljenjem vas obavještavamo da smo prisiljeni otkazati zakazani koncert Miroslava Škore na otvorenom – iz sigurnosnih razloga - stajalo je tada u priopćenju. Naveli su kako su ih na to prisilila "brojna zbivanja i pokušaji da se ovaj nastup uvuče u prljave predizborne kampanje" ali nisu pojasnili o čemu je točno riječ. Istaknuli su kako ni na koji način Škorinim koncertom nisu kanili sudjelovati u toj kampanji no neki su to ipak povezali s potporom jednom od kandidata a to je, kako tvrde, moglo ugroziti sigurnost svih koji bi došli na nastup hrvatskog pjevača.

Škoro će, kako navode iz tvrtke, ipak naknadno gostovati u Bugojnu u nekom od zatvorenih prostora, a svim su kandidatima na predstojećim izborima poželjeli sreću.

