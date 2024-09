Tko je novopečena snaha Aljoše Asanovića? Dolazi iz nogometne obitelji i ima svoj brend

U nogometnim obiteljima Skoblar i Asanović prošlog vikenda se slavilo, a povod je bilo vjenčanje. Naime, u Zadru su bračne zavjete izmijenili Antonio Asanović, sin našeg proslavljenog vatrenog Aljoše Asanovića i Josipa Skoblar, kći proslavljenog nogometaša i trenera Josipa Skoblara. Lijepa Josipa je vlasnica JS Ateliera i kada je pokrenula ovaj studio bavila se uglavnom organizacijom vjenčanja, a kasnije je Josipa brend proširila i na usluge organizacije evenata, radionica i izradu cvjetnih aranžmana. Besprijekorno je organizirala i svoje vjenčanje i sve detalje oko uređenja prostora u kojem se odigralo svadbeno slavlje Josipina su zasluga.

"Ponekad mislim da mi je najteže ugoditi samoj sebi i da sam sama sebi najveći kritičar. S druge strane, to me svakako gura naprijed. Brend koji gradim godinama evoluirao je sa mnom. Kako sam se mijenjala, možemo reći odrastala, tako je i moj brend pratio taj put. Otkrila sam nova područja u kojima se želim okušati, a posljednji primjer su tematske radionice na kojima svoje vještine rado prenosim drugima i pritom se svi izvrsno zabavljamo", rekla je Josipa o svom poslu u intervju za Jolie.hr.

Njezin otac je poznati nogometaš Josip Skoblar koji je karijeru započeo u NK Zadru 1958. godine. Godinu dana kasnije odselio je u Beograd i počeo je igrati za nogometni klub OFK Beograd, gdje je ostao igrati do 1966. godine.

- Najbitnije je da je cura normalna, da bude uz mene i da mi bude podrška - izjavio je jednom prilikom Antonio na pitanje o njegovoj idealnoj djevojci, a izgleda kako je to pronašao upravo u Josipi. Njih dvoje dijele sličnu životnu priču, budući da su oboje djeca poznatih nogometaša te su se iz tog razloga bili primorani često seliti. - Nije bilo baš lako. Non stop smo živjeli vanka. Putovali smo gdje je god otac igrao. Non stop smo mijenjali države, nije se bilo lako naviknuti, ići tamo u školu, nije tvoj jezik, još kad si dijete nikako se priviknuti, ali na kraju moraš, nema druge opcije - otvorio se Asanović mlađi o životu nogometaša i njihove djece.