VIDEO Lana Jurčević otkrila s kakvim se poteškoćama susreće kao majka: 'Što muževi očekuju...'

Domaća pjevačica i influencerica Lana Jurčević (39) često na svojim društvenim mrežama s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, a posebno su zanimljive objave u kojima opisuje iskustva kao novopečena majka. Naime, Lana se još uvijek privikava na život s kćerkicom Maylom Lily, što se može primjetiti iz najnovijeg humorističnog videa objavljenog na Instagramu.

Ova 39-godišnja Zagrepčanka objavila je snimak na kojem se u jednom kadru pojavljuje sva sređena i našminkana uz natpis 'što muževi očekuju kad uspavaš djecu', dok u sljedećem vidimo potpuno suprotnu situaciju, odnosno Lanu kako neispavana, bez šminke i razbarušene kose pere zube. 'A kako zapravo je...' pojadala se pjevačica svojim pratiteljima. U opisu objave otkrila je dodatne detalje svog suživota s malenom mezimicom.

- Moja kad zaspe, ja dobijem energiju iz nepoznatog izvora, a do tad kukam kak sam neispavana - napisala je Jurčević i potom upitala druge roditelje što rade jednom kad klinci odu na spavanje. - Istinita priča - složila se s Lanom kolegica influencerica i pjevačica Žanamari, a ubrzo su se javile i ostale pratiteljice s vlastitim iskustvima.

- "Ma ja dobijem energiju kad muž zaspi. Šala....djeca su velika, ali kad su bili mali isto tako....neki klik u glavi i kao da se turbo upali u dupetu", "Uz dvoje djece, kuhanje, čišćenje, spremanje, ostale kućanske poslove, odgajanje, obranila završni rad i još uz to radit s mužem. Pa dokle... jedva čekam penziju", "Ja čitam knjigu ili samo zurim u strop da se prvo dobijem. Već sam ih 16 pročitala kako se rodila jer je imala fazu da je spavala samo na mojim rukama preko dana pa kad spava po 2-3h par puta nakupi se brzo stranica" - samo su neke ispovijesti u komentarima.

Podsjetimo, pjevačica je svoju kćerkicu povela i na Ibizu. Iz Španjolske je objavila i fotografiju i otkrila kako joj društvo prave Kristina Zubac, supruga NBA košarkaša Ivice Zupca, Petra Poznić, vlasnica vinarije i supruga trenera fitnessa Stefana Poznića, te samozatajna Dina.

- Naše prvo romantično putovanje... kud drugo nego na Ibizu. Maki nam raste kao gljivica poslije kiše, već je ogromna. I pre pre preeedobra je sve vrijeme! Naputovala se i u maminom trbuhu i napartijala na maminim koncertima, tako da je ‘svoj na svome’ i sad :-)). - napisala je Lana i objavila nekoliko fotografija s malenom i video u kojem se njezin partner Filip Kratofil igra s njihovom kćeri.

Lana je malenu Mayle rodila krajem 2023. a njezino je ime javnosti otkrila tek nedavno. - Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme... to je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem... tko je za? - napisala je Lana prije mjesec i pol dana i ubrzo nakon toga je podijelila ime svoje kćeri i to kroz snimku tetoviranja s partnerom. Naime, Lana i Filip na istom su mjestu napravili tetovažu s imenom kćeri i tako otkrili kako se djevojčica zove.

