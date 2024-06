Puklo je! Damir i Samanta iz 'Ljubav je na selu' više se ne druže. On otkrio što se dogodilo: 'Pretjerala je'

RTL-ov show 'Ljubav je na selu' iznjedrio je brojne ljubavi, ali i prijateljstva. Samanta Knežević i Damir Topolek upoznali su se na snimanju 14. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Prijateljska iskra odmah se rasplamsala, a izgleda kako su se intenzivna druženja nastavila i nakon showa. Mnogi su zbog toga posmislili da su Samanta i Damir u vezi, no on je naglasio da su samo prijatelji na svom Facebooku. Ipak, kako je sada otkrio, čini se da je to prijateljstvo puklo.

''Sličnosti se privlače, slične vibracije, slična energija, odnosno slični pogledi na sve oko nas, a to u našem slučaju nije bilo tako'', izjavio je za RTL.hr. ''Mislim da smo previše pokušavali jedno drugoga promijeniti, prilagoditi sebi. Nažalost, nismo uspjeli te smo shvatili da mijenjanje nekoga za sebe jednostavno ne ide. Bilo je zabavno i veselo dok je trajalo, prošli smo masu toga zajedno, putovali, smijali se, zezali, snimili brdo videa, slika i sve te uspomene će nam zauvijek ostati u našim sjećanjima", dodao je.

Kazao je kako je već neko vrijeme narušen i njegov odnos s Renatom.

''Iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan i nakon jedne, po meni ishitrene poruke, nažalost - nisam mogao prijeći preko nje. Ona je sigurno nije shvatila tako ozbiljno, ali ja jesam. Mislio sam, u redu, malo je pretjerala, ispričat će se i bude sve po starome, ali nažalost nije, tako da je sve ostalo na tome. No, život ide dalje." Damir se sa Samantom već neko vrijeme ni ne prati na društvenim mrežama.

''Svatko ide svojim putem. Samanta zaslužuje nekog mirnijeg, povučenijeg, manje energičnog i vjerujem da će pronaći takvoga, dok sam ja totalna suprotnost od toga. Ja bih djevojku koja će mene vuči, baš kao i ja nju, koja će biti spontana, puna životne energije, puno se smijati, voljeti otići u kino, na kuglanje, koja je sportski tip, otputovati spontano i biti svoja. Vjerujem da ćemo i ona i ja naći nekog za sebe i kako će se sve posložiti kako treba. Siguran sam da se naše poznanstvo nije dogodilo slučajno, ništa nije slučajno i da kao takvo se moralo dogoditi, bez obzira na konačan rasplet." No, rekao je kako je puno prijatelja stekao nakon sudjelovanja u showu 'Ljubav je na selu'. ''Puno sam prijatelja stekao na samom snimanju, a i općenito, ljudi me prepoznaju pa sam stekao novu ekipu. To je odlično što se tiče tih snimanja – uvijek nas ima veselih i spontanih u društvu.''

Otkrio je i s kim je ostao dobar nakon showa. ''Jako sam si dobar s ekipom iz 15. sezone 'Ljubav je na selu': Marijom Leom, Bernardom, Brankicom, Ivanom, kao i s mojoj farmericom Nikitom iz moje sezone. Nedugo smo se čak i vidjeli, tako da ćemo krajem kolovoza, u organizaciji Marije i Ivana, već po treći put imati trodnevno druženje u okolici Zagreba. Svaka im čast na tome što održavaju ovakva prijateljstva, kapa do poda i što me baš svaki puta pozovu na zabavu.''

