Lana Jurčević javila se s odmora! Na poznatoj destinaciji pozirala s partnerom, a pao je i poljubac

Pjevačica Lana Jurčević ne odvaja se od svoje kćeri, pa je malena Mayle Lily s mamom ovog vikenda otputovala na Ibizu gdje je objavila i fotografiju i otkrila kako joj društvo prave Kristina Zubac, supruga NBA košarkaša Ivice Zupca, Petra Poznić, vlasnica vinarije i supruga trenera fitnessa Stefana Poznića, te samozatajna Dina.

- Naše prvo romantično putovanje... kud drugo nego na Ibizu. Maki nam raste kao gljivica poslije kiše, već je ogromna. I pre pre preeedobra je sve vrijeme! Naputovala se i u maminom trbuhu i napartijala na maminim koncertima, tako da je ‘svoj na svome’ i sad :-)). - napisala je Lana i objavila nekoliko fotografija s malenom i video u kojem se njezin partner Filip Kratofil igra s njihovom kćeri. - Bože, slatkoće! Taj smijeh mi je nešto najdraže kod beba. Uživajte cure, jako ste medene. Pusee. Lijepo došlo je vrijeme da se odmara i uživa sretno drago mi je da ste otputovali sretno vam s vašom Maki. Divno....samo guštajte svi skupa - poručili su joj pratitelji na Instagramu tada. Lana se sad ponovno javila i to fotografijom s partnerom Filipom. Njih dvoje zajedno su pozirali i to zagrljeni, a uslijedio je i poljubac. "Sočne usne", napisala je pjevačica u opisu objave na kojoj nosi crnu kombinaciju, dok je njezin partner u bijeloj. Pratitelji su odmah pohrlili u komentare pa su ih obasuli raznim komplimentima. "Zračite ljepotom", "Predivni ste", "Ovo je ljubav" "Awww", pisali su.

Podsjetimo, Lana je malenu Mayle rodila krajem 2023. a njezino je ime javnosti otkrila tek nedavno. - Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme... to je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem... tko je za? - napisala je Lana prije mjesec i pol dana i ubrzo nakon toga je podijelila ime svoje kćeri i to kroz snimku tetoviranja s partnerom. Naime, Lana i Filip na istom su mjestu napravili tetovažu s imenom kćeri i tako otkrili kako se djevojčica zove.

- Mama i tata sad imaju matching tattoos - ime naše male princeziceeee! Ime u obliku otkucaja srca... Kad se udruže dva svijeta, onaj gornji i donji, sve je moguće. Gledam u ovo i pucaju me i emocije i hormoni i sve i nema riječi da opišem sreću koju osjećam! I to svakim danom sve više kad je gledam kako raste, kako karakter ‘izlazi’ iz nje već sad i kako se povezujemo - napisala je uz snimku tetoviranja.

