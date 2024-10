VIDEO Christina Aguilera izgledom zabrinula fanove, sumnjaju da je koristila notorni lijek

Pop ikona Christina Aguilera (43) posljednjih mjeseci privlači pažnju svojom fizičkom transformacijom. Naime, pjevačica je drastično smršavjela, a novi video na njezinom Instagram profilu poslužio je kao povod fanovima da ponovno prokomentiraju značajnu promjenu kod 43-godišnjakinje, prenosi Daily Mail.

Aguilera je snimljena u Barry's Bootcampu povodom nove poslovne suradnje, ali i proslave 25. godišnjice svog istoimenog debitantskog albuma. Pritom je odjenula pripijeni, crni kombinezon koji je naglasio njezinu novu figuru i potaknuo tvrdnje obožavatelja kako Christina izgleda nikad mršavije. Pjevačica i glumca se još ranije pohvalila kako pazi na prehranu i da se počela baviti fitnessom, no ljudi u komentarima sumnjaju da razlog njezine vitke linije leži u konzumaciji Ozempica, kao i da je Aguilera išla na facelifting.

Ozempic is not what a girl wants or what a girl needs pic.twitter.com/UbOLt8JQXl