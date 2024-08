Kakva razlika! Jedna od najvećih zvijezda 2000-tih skinula je 20 kg i više ne izgleda ovako

Pjevačica Christina Aguilera iznenadila je svojom novom figurom. Kada se pojavila na partyju, koji se održavao na Beverly Hillsu u Los Angelesu, mnogi su uzvanici ostali u šoku. Naime, Aguilera koja sada ima 43 godine, izgleda kao na početku karijere. O njenoj novoj figuri progovorio je Carson Daly, kolega koji s Aguilerom radi na showu The Voice.

- Čujte, Christinu je javnost puno puta prozivala zbog težine, ali u posljednjih šest mjeseci nešto se potpuno promijenilo. Ona će vam sama reć da se jednostavno pronašla. Nakon što joj se rodio sin i nakon što je posjetila Aziju, jednostavno se vratila na pravi put i i počela je s pravilnom prehranom - izjavio je Carson. Nakon toga objavila je i novu seriju fotografija koje ljudi ne prestaju komentirati. Mnogi misle da se Christina podvrgnula brojnim zahvatima zbog toga kako izgleda upravo na ovim fotkama.

Zbog ove promjene pjevačica se suočila s glasinama da uzima Ozempic, lijek za dijabetes koji se masovno koristi za mršavljenje, jer je izgubila čak 18 kilograma uoči nastupa u Meksiku. Obožavatelj je objavio video pjevačice tijekom njezina koncerta, a u sekciji komentara su pljuštala nagađanja da je Christina koristila lijekove za mršavljenje kako bi postigla svoj zapanjujući novi izgled. U videu glazbenica je nosila atraktivan bodi koji je istaknuo njezin vitki struk dok je izvodila svoju pjesmu "What a Girl Wants". "Pjevajte sa mnom...‘O-O-OZEMPIC‘", komentirala je jedna osoba, referirajući se na reklamni jingle Ozempica. "Izgleda nevjerojatno! Volio bih da i ja mogu uzimati Ozempic kao i svi drugi, ali se bojim nuspojava", komentirao je drugi.

Inače, Christina je ranije rekla za magazin Health da "mrzi biti super mršava" i da je počela prihvaćati svoje obline. No, u posljednje dvije godine ipak se znatno promijenila pa su se svi pitali kako je pjevačica uspjela smršaviti gotovo 20 kilograma. Mnogi koji su bili znatiželjni sada mogu odahnuti jer je pjevačica nakon otkrila tajnu svoje figure. Daily Mail piše kako je mrzila biti jako mršava pa je zavoljela svoje obline, ali ipak godinama radi na održavanju vitke tjelesne građe.

Nakon što je rodila sina Maxa 2008. godine, morala je malo pripaziti na figuru zbog angažmana u filmu "Burlesque" iz 2010. godine, pa je željela biti što vitkija. Kako otkriva, njezina je tajna posvećenost zdravoj, uravnoteženoj prehrani i rigoroznom režimu vježbanja. Točnije, ograničila si je dnevni unos hrane na 1600 kalorija i pridržavala se dugine dijete, a to znači da je konzumirala bogat biljni sadržaj i jarko obojeno voće i povrće svaki dan.

"Prošla sam kroz svoje uspone i padove. Prošla sam sve u ovom poslu – biti premršava, biti deblja. Kritizirali su me da sam na obje strane ljestvice, ali to je buka koju automatski blokiram. Volim svoje tijelo. Moj dečko voli moje tijelo. Moj je sin zdrav i sretan, tako da mi je samo to bitno", kazala je pjevačica te dodala da se prestala vagati i ograničavati.

"Kada sam radila na ‘Burlesque‘, toliko sam smršavila da sam bila previše mršava. Sve je u tome kako se osjećam u svojoj odjeći jer ono što izgleda dobro na jednoj osobi možda neće izgledati dobro na drugom tipu tijela. Potrebno je vrijeme da se dođe do toga, ali sve je u prihvaćanju sebe i svog tijela", zaključila je Aguilera.

Kasnije je odustala od dijete i jela samo cjelovitu hranu, a manje slatke grickalice. Osim uravnotežene prehrane, vrlo je fizički aktivna pa, da bi održala formu, posvetila se raznim vježbama koje joj pomažu da oblikuje svoje tijelo onako kako želi.

Uz to, trenirala je i sa slavnom fitness trenericom Tee Sorge kako bi uključila dizanje utega i kardio vježbe koje maksimalno sagorijevaju kalorije. Vježbala je do osmog mjeseca trudnoće i odmah nakon nekoliko mjeseci poslije trudnoće.

Sada vježba dva do pet puta tjedno, a uživa u jogi, boksu te vježbama snage i kardio vježbama.

