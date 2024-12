VIDEO Baby Lasagna ima novu tetovažu, pokazao je lik svetice koju je istetovirao na ruci

Glazbenik Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić gostovao je u emisiji "Jutro na Blicu" i voditeljima je pokazao svoju novu tetovažu koju je napravio samo dan ranije. Voditelji su ga pitali što je to nacrtao na ruci i zanimalo ih je koliko ga je boljelo napraviti tetovažu na ruci. - Sad izgledam kao sendvič. Cijela ruka mi je u foliji. Boljelo me, ovaj me lakat ubio, baš me zgazio. To je sveta Cecilija, njen lik, jedan umjetnik ju ju nacrtao pa sam je stavio na sebe - rekao je Baby Lasagna.

Sveta Cecilija je zaštitnica glazbenika, pjesnika, Crkvene glazbe i slijepih i spomendan joj je 22. studenoga. Govorilo se da može svirati na svakome glazbalu i čuti anđeosko pjevanje. Prema predaji rođena je u Rimu početkom 3. stoljeća u obitelji rimskog patricija i roditelji su joj za supruga odabrali poganskog patricija Valerijana. Cecilija je supruga poučavala kršćanstvu i nakon vjenčanja mu je rekla da je položila zavjet djevičanstva. On je pristao zavjet poštivati, uz uvjet da mu omogući da vidi anđela za kojega ona kaže da nad njom bdije. Valerijan se na kraju obrati na kršćanstvo te je s bratom propovijedao kršćanstvo.

Pjevač ima još nekoliko tetovaža i tako je na svojoj lijevoj nozi tetovirao lik svog mačka Stipe. Njegova nova tetovaža je istog dizajna kao što su bile i majice sa Stipinim likom koje su u vrijeme Eurovizije bile jako tražene i rasprodale su se u rekordnom roku. Marko je danas trebao održati koncert u Novom Sadu, ali prije nekoliko dana je obavijestio obožavatelje kako taj nastup odgađa.

- Dragi Novi Sade, odlučili smo odgoditi koncert koji je bio planiran za 6.12. Slušali smo vaše poruke i komentare te smo bolje upoznali vašu situaciju i emocije kroz koje prolazite. Shvatili smo da ovo nije vrijeme za slavlje, već za zajedništvo, poštovanje i podršku. Novi datum koncerta bit će objavljen uskoro, a kupljene ulaznice vrijedit će za isti. Ukoliko vam novi datum ne odgovara, povrat novca za ulaznice možete ostvariti na mjestima gdje su kupljene - napisao je pjevač na Instagramu. Tragedija koju glazbenik spominje u svojoj objavi dogodila se 1. studenog ove godine u Novom Sadu, kada je 15 osoba poginulo, a dvije su teško ozlijeđene prilikom pada nadstrešnice na željezničkoj stanici. Od tada je održano nekoliko prosvjeda u Novom Sadu i Beogradu s kojih je zatražena odgovornost državnih dužnosnika, projektanata i izvođača radova na rekonstrukciji željezničkog kolodvora, otvorenog u žurbi prije posljednjih izbora bez validne dokumentacije i dozvola.