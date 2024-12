Frano Lasić uživao u noćnom izlasku u Beogradu s 32 godine mlađom suprugom

Glumac i glazbenik Frano Lasić (70) već je devet godina sretno oženjen s 32-godine mlađom Beograđankom Milenom s kojom je 2020. dobio sina Nikolasa. Obitelj živi u Beogradu gdje često uživaju u noćnom životu ovoga grada, pa tako nisu propustili ni sinoć održanu zabavu povodom 30. rođendana radija Naxi. Frano i Milena su kao i uvijek bili modno usklađeni, ovaj put u crnim odijelima i privukli su pažnju fotoreportera svojim stylingom. - Trudio sam se osvojiti Milenu jer sam uvidio da je jedna kvalitetna, draga i lijepa osoba u pitanju. Puno priče, upoznavanja, druženja. Harmonija u braku održava se nekim zajedničkim dogovorima oko svih bitnih životnih stvari - rekao je Lasić u jednom intervjuu pričajući o tome kako je osvajao svoju suprugu.

Pričao je Lasić u jednom intervju i o godinama i razlici u godinama između njega i supruge. - Naravno da godine nisu samo brojke, godine donose zrelost, iskustvo, strpljenje, razumijevanje, ali i pokoju sijedu, no s godinama se čovjek treba sprijateljiti i uživati koliko je moguće u njima. Svako doba ima i svojih prednosti, pa kako divnih, tako naravno i katkad teških trenutaka. Sve je to ljudski život i treba ga živjeti punim plućima, koliko u svojim okvirima to možemo jer život je jedan i trebamo ga cijeniti - rekao je glumac.

Milena i Frano roditelji su malenog Nikolasa koji se rodio u jeku pandemije koronavirusa, a Milena se nedugo prije poroda zarazila koronom. - Dobro smo, jedino što nam nedostaje sna. Supruga je prije nego je rodila dobila koronu tako da je praktički rodila dok je bila zaražena. Srećom, beba je negativna, ja sam negativan, supruga je sada bolje. Nekako se sada moramo organizirati ona i ja, jer beba se kao i svaka beba budi tijekom noći zbog grčeva. Ali dobro je to sve skupa, divno. Presretni smo - ispričao je Frano nakon što su mu supruga i sin stigli doma iz rodilišta.

Frano je prije devet godina oženio Milenu, što mu je četvrti brak. Prvi brak sklopio je Majom Nikšić, s kojom je dobio sina Janka, a bivši supružnici nakon razvoda ostali su prijatelji. Drugi put oženio se s Ljiljanom iz Beograda i taj brak bio je jedan od najkraćih brakova na našoj estradi jer je potrajao tek tri tjedna. Treća supruga bila mu je Živa Stupnik, s kojom je dobio dvoje djece; Luku i Linu.

