Velike svjetske zvijezde obožavaju ovu domaću dizajnericu koja uspješno predviđa trendove!

Svjetskom trendu korištenja ekološki prihvatljivih materijala u modi među prvima se pridružila hrvatska dizajnerica Kristina Burja koja svojim brendom Brend Krie odavno razbija brojne predrasude. Njezin je pristup još prije nekoliko godina oduševilo publiku na svjetskim revijama.

Kreatorica kaže da je oduvijek pazila na raspolaganje resursima te uvjete u kojima proizvod nastaje i to na svim razinama, od sirovine do finalnog proizvoda kao i što se tiče etičkih konotacija. Naglašava da ljudi često pomiješaju pojmove. – Ne radi se samo o korištenju tkanina čije vlakno dobivamo recikliranjem. Mnogi me pitaju za vrstu materijala koji koristim jer se uz Green i Eko odmah vežu asocijacije na prirodne materijale. Možda će vas iznenaditi činjenica da je primjerice proizvodnja pamuka jedan od najvećih zagađivača ekosustava govorimo li o eksploataciji tla, pesticidima i enormnim količinama vode potrebne za uzgoj te sirovine pa sve do održavanja konačnog proizvoda, dok je uzgoj konoplje koja je apsolutno povoljna za okoliš, a čija vlakna mogu biti supstitucija za plastične i gumene nerazgradive proizvode, te koja je zbog svojih visokih vrijednosti odlična sirovina za tkaninu u potpunosti zanemaren, objašnjava sve uspješnija dizajnerica.

Kristina priča kako sve što pojedinac radi ostavlja trag u prirodi, a na nama je odabir i odgovornost kakav će on biti. Naglašava kako smo priroda mi sami te kako je tužno da je briga o njoj, koja bi nam trebala biti urođena još uvijek predstavlja iznimku, a ne pravilo. Također misli da je novi elitizam upravo suprotnost konzumerizmu koji uništava ljude i prirodu na ovom planetu.

– Budimo elitni u znanjima koja su nam dostupna (danas bliža nego ikada, samo na jedan klik), u ljubavi prema drugim bićima, u hrani koju jedemo i u odjeći koju nosimo. Birajmo ono što ima zdravo podrijetlo i nametnimo to kao „must have“. Kod održivog razvoja pazi se da se ne troši energija bez kontrole, da se ne stvara otpad, da se ne gomila proizvedena roba i također da se koriste tkanine čija vlakna dobivamo spomenutom reciklažom. Smatram da je ovo budućnost modne industrije, planet koji ostavljamo svojoj djeci trebao bi biti prioritet i vjerujem da se ta svijest ipak probudila u ljudima, zaključuje priču o ljubavi prema planetu.

Prošla godina za Kristinu Burju i njezin Krie Design bila je više nego uspješna; retrospektiva se najbolje vidi kad pregledamo sve fotografije nastale u jednoj godini, o čemu kaže:

– Prošle 2018. godine smo kao brend počeli dobivati ozbiljniju potvrdu na stranom tržištu koje je prepoznalo Krie na više razina. Godina je započela, a i završila u znaku Tyre Banks koja u SAD-u bira Krie, ali i na drugoj strani svijeta, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dobivamo pozivnicu za Arab Fashion Week. On je 2018. godine održan u dva grada, prvi put u Riyadhu i šesti put u Dubaiju koji je mnogo otvoreniji grad za sve što dolazi iz Europe.

Foto: Promo

Svjetska modna scena sa zanimanjem je pratila što će se prikazati na revijama na ta dva mjesta jer je ovogodišnji AFW pokazao da se neke stvari mijenjaju u tom dijelu svijeta. Osim što smo bili smješteni na genijalnom brodu muzeju Queen Mary II, imali smo tretman poput pravih zvijezda; osobnog vozača i automobil na raspolaganju, nekoliko asistenata koji se brinu oko kolekcije i manekena, krojače koji su bili na usluzi u slučaju da treba nešto prilagoditi, suziti ili popraviti. Moja jedina uloga je bila pojaviti se. Iako nisam nikako mogla propustiti uzbuđenje backstagea, sve me dočekalo spremno i na meni je bilo samo da dam završnu potvrdu prije izlaska modela na pistu,prisjeća se Burja.

Na pitanje što čini Krie Design drukčijim kaže da su to jedinstveni, a nosivi statement komadi te održiv razvoj koji je podržan u proizvodnji.

– Dok su u Hrvatskoj pravi kreativci uglavnom žrtve raznih lobija koji isključivo prema vlastitom interesu guraju ili diskriminiraju nečiji rad, u svijetu kada je nešto dobro ne može proći nezapaženo, priča Burja i dodaje kako Krie Design kao brend vani prvenstveno predstavlja Hrvatsku.– Talijanska vlada prošle godine otvorila je Augustov forum u Rimu samo kako bi mi tamo mogli održati modnu reviju u sklopu Green Fashion Weeka. Impozantnost tog mjesta bila je još naglašenija predivnom klasičnom glazbom orkestra Conservatorio di Milano. Publika je bila smještena na uzvisini koja gleda na forum, dronovi su iz zraka snimali cijeli događaj. Mislim da je te trenutke teško opisati riječima. Lokacija i njezin povijesni značaj dali su težinu i dodatnu vrijednost cijelom projektu te s tog aspekta vjerodostojnost poruci koju želimo prenijeti i pionirski, ali ustrajno utjecati na mijenjanje svijesti u modnoj industriji, opisala je jedinstven trenutak u karijeri Burja.

– S obzirom na to da sam protiv bilo kakvih klasifikacija i stavljanja u okvire, jedino što bi Krie žena zaista trebala biti, jest biti svoja, odgovara na pitanje koji tip žena najčešće bira njezinu liniju. – To je ljepota koja dolazi iznutra, nevezano za dob, boju puti ili boju kose, konfekcijski broj ili iz kojeg dijela svijeta dolazi. Drago mi je što vidim da je Krie Design uistinu univerzalna i internacionalna priča, namijenjena svim ženama.

Objasnila je i što joj znače pozivnice za Green Fashion Week koje je dobila iz nekoliko svjetskih gradova.

– Green Fashion Week neprofitni je međunarodni događaj koji su osmislili GD Major Entertainment iz Milana i FSA (Fashion Service Association). Riječ je o projektu koji podupire održivi razvoj u modnoj industriji, a pod pokroviteljstvom je UN-a i talijanskog Ministarstva za zaštitu okoliša, kopna i mora. Zaista je velika čast što su moj rad i brend Krie Design ocijenili kao globalno zanimljiv i prihvatljiv.

Pozivnicu smo dobili od glavnog organizatora, GD Major Entertainment iz Milana koji je i idejni osnivač cijelog projekta. GD Major se između ostalog bavi i otkrivanjem talenata u svijetu mode te su tako otkrili i Krie, priča dizajnerica. GFW je pokrenut 2016. godine kao referentna točka i povlašteni sugovornik za sve nacionalne i međunarodne inicijative kako bi unaprijedio i promovirao modele održivog razvoja u modnoj industriji. Krie kao brend sudjeluje u projektu od samog početka i prvog predstavljanja u Abu Dhabiju, te u San Remu, Milanu, Los Angelesu, Las Vegasu i Rimu.

– Krie Design je primio pozivnicu za dolazak na sve te svjetske modne lokacije te su nam svi troškovi bili pokriveni od strane organizatora, što dovoljno govori koliko nečiji rad vrijedi, s ponosom kaže Kristina.

Foto: Promo

– Mislim da osim ‘eko’ konotacije koju bi proizvodnja svakog brenda koji ima neko relevantno ime trebala zadovoljavati, Krie kao brend ima osobnost. Razvila sam liniju odjeće koja je istovremeno i ekstravagantna i nosiva. Svaka kolekcija ima nekoliko statement komada koji se mogu kombinirati u raznim prilikama, od dnevnih do večernjih varijanti i uvijek će izazvati pažnju. Sve naše klijentice uvijek ističu kako su ih svi pitali gdje su kupile komad koji nose. Istodobno svaka kolekcija obiluje i artiklima koji su više samozatajni, bazični - ta sinergija posebnosti je nešto što definira brend, zaključuje Burja opis kakvim ženama je namijenjena njezina odjeća.

Modni insajderi često znaju reći da su njezine kolekcije istovremeno ‘couture’ i ‘ready to wear’ što komentira:

– To je simbioza modnih razina koju sam stvorila upravo zato što nisam željela kreativnost podrediti nosivosti niti obrnuto. Meni je bitno da je komad i poseban i neobičan i nosiv. Couture elementi u ready to wear kolekciji stvorili su ovaj modni izričaj koji je kod mene dosta davno prvi primijetio Goran Čizmešija. Goran je diplomirani modni dizajner koji je radio na stvaranju nekoliko hrvatskih brendova te se osim u dizajnu proslavio i kao street style fotograf. S obzirom na ogromno znanje koje ima o modnoj industriji, njegova opaska uistinu mi je značila. Danas je to uvriježeno mišljenje koje vlada o mojim kolekcijama i kod nas i u svijetu.

Misli li da su Hrvati modno osviješten narod?

– Hrvati imaju uistinu odličan stil, tako da mogu konkurirati modno osviještenim osobama u bilo kojoj svjetskoj modnoj metropoli. Upravo zato je i hrvatski dizajn dobio toliko prostora zadnjih godina. U Americi vole reći da je Zagreb Pariz pedesetih godina prošlog stoljeća. Obožavam predviđati trendove i utjecati na to da žene izađu iz okvira i primjerice za posebnu priliku odaberu odijelo umjesto uvriježene haljine. I dalje namjeravam ići istim putem, kaže Burja.

Odluku da će se baviti modnim dizajnom donijela je već u vrtiću, a prvu kolekciju osmislila je već s devet godina.

– Djecu treba pustiti da se kreativno izražavaju, ne treba ih sputavati, kao što ni mene nisu moji roditelji. Zato vjerojatno imam toliko snage i vjere za sve poslovne izazove koji su preda mnom. Također djeci treba usaditi radne navike i ne učiti ih da vrednuju instant kulturu. Prave vrijednosti i dubina u svemu što radimo otvaraju nam put koji ne možemo ni zamisliti da postoji.

Foto: Promo

Osim Tyre Banks, Krie Design su u Los Angelesu odabrale i druge poznate ličnosti poput dobitnice Grammyja i poznate pjevačice Ashanti, pa Rhone Bennett, pjevačice grupe En Vogue, glumice i pjevačice Adrienne Elize Houghton, jedne od glavnih ljubimica kultnog redatelja Davida Lyncha Mädchen Amick ili Daniele Pick, prelijepe supruge Quentina Tarantina. Tu su i ekscentrična Gigi Gorgeous, pjevačica Kiana Lede, glumice Shannon Purser i Racquel Bianca John, a odrađena su i brojna snimanja za magazine poput meksičkog Cosmopolitana. Stilisti jednostavno vole Krie.