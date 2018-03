Ljubav Tarika i Lejle otkrivena je na dodjeli Ekrana za 2006.

Dugo se šuškalo o novoj ljubavi u svijetu slavnih, ali oni su skrivali početak romanse.

No, kada je Lejla (tada još) Šehović izašla na scenu Boćarskog doma kako bi primila Večernjakov Ekran koji je osvojio Tarik Filipović, svima je sve bilo jasno. A dogodilo se to 18. veljače 2007. na svečanoj dodjeli Večernjakovih Ekrana najboljim medijskim kreativcima u 2006. godini.



Taj se Ekran dogodio usred najžešćeg preslagivanja moći na televizijskom nebu Hrvatske. Naime, nekoliko mjeseci prije toga s Hrvatske televizije na Novu TV prešla je Hloverka Novak Srzić, kao zadnja u nizu velikih “transfera”, pa se tako i u zahvalama na nagradama vodio okršaj na temu koja je televizija bolja, veća, moćnija... Najdalje je u tome otišao Siniša Svilan koji je rekao: “Hvala HTV-u što mi je omogućio da u direktnom prijenosu gledateljima poručim: Plaćajte HTV, gledajte Novu TV!” No unatoč ogorčenoj borbi riječima, čitatelji Večernjeg lista presudili su neriješeno – Ekrani su podijeljeni savršeno ravnopravno tako da je u glavnim kategorijama rezultat Nova TV – HTV bio 7:7.

Te su godine čitatelji glasali u čak 16 kategorija, a prvi su put iz izbora najboljih potpuno izostavljene glazbene kategorije. Tadašnji urednik Večernjakova priloga Ekran Arsen Oremović objasnio je to ovim riječima:

– Glazbenici imaju Porin, a Ekran je jedina medijska nagrada u našoj zemlji i zato treba pružiti priliku da se istaknu svi kreativci u ovom zahtjevnom poslu.

Te su godine Goran Milić i Tarik Filipović bili muške TV osobe, prvi za informativni i magazinski sadržaj, a drugi za zabavni i sportski sadržaj. Za najbolje ženske osobe (u istim kategorijama) čitatelji su izabrali Hloverku Novak Srzić i Antoniju Blaće, a najboljom TV emisijom informativnog programa proglašen je Dnevnik HTV-a, dok je najbolja emisija magazinskog sadržaja bila Istraga Nove TV. Najboljom originalnom emisijom zabavnog sadržaja proglašena je Kviskoteka koju je tada u drugi život vratila Nova TV, dok je najbolji talk-show bio Nedjeljom u 2, a licencna emisija Ples sa zvijezdama.

Te se godine dodjeljivao i Ekran za najbolju špicu ili jingle, a pripao je emisiji Zuhra light show Nove TV. Najbolja serija bila je Naša mala klinika, a glumci Enes Bešlagić i Jadranka Đokić. Najbolji dokumentarni program bila je HTV-ova serija Idemo u Ameriku, a najbolja emisija na lokalnoj TV postaji Vježbanje demokracije Branka Vukšića.

Godinu dana kasnije strasti konkurentske borbe bile su mnogo mirnije, a glavna zvijezda programa baka Slavica iz popularne serije Roberta Knjaza Koledžicom po svijetu. Ta je serija osvojila Ekran kao najbolja originalna emisija zabavnog i sportskog sadržaja, a cijela ekipa vrhunski je proslavila nagradu, što je uključivalo i pjesmu “Ustani, bane” koju je otpjevala baš baka Slavica.



I te su godine čitatelji Večernjaka podijelili Ekrane u 16 kategorija, a bio je to i najzahtjevniji show u tada već respektabilnoj povijesti Ruže i Ekrana, prvi u kojem je na sceni bio i Big Bend koji je sve izvođače pratio svirkom uživo. Te su godine, uz Knjaza, Ekran osvojili: Robert Valdec, Tarik Filipović, Mirjana Hrga, Barbara Kolar, Zoran Šprajc (za Dnevnik HTV-a), ekipa Istrage, Aleksandar Stanković, Sonja Šarunić (za najbolju emisiju na lokalnoj TV postaji S fortunom do zvijezda). No te smo godine dodijelili i Ekran za najboljeg TV reportera/komentatora, a pripao je bivšem večernjakovcu Draženu Ilinčiću za rad na emisiji Pola ure kulture. Ekran za najbolju špicu pripao je serijalu Idemo na put s Goranom Milićem, najbolji dokumentarni program bila je serija Veliki brodolomi Jadrana, a najbolja TV serija Naša mala klinika. Za glumu čitatelji su nagradili Veru Zimu i Ivu Gregurevića za seriju Odmori se, zaslužio si.

Nakon ove dodjele Ekrana uslijedila je stanka. Večernjakova Ruža slavodobitno se vratila u 2014. godini. Vratila se da ostane i iznova potvrdi svoj status najstarije, najvažnije i najutjecajnije medijske nagrade u Hrvatskoj. Tako će biti i u petak 16. ožujka kada će na spektakularnoj dodjeli u HNK Zagreb (koju izravno prenosi HTV) svoje Ruže dobiti najbolji u 2017. godini.