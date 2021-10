Vanna podijelila s obožavateljima novosti: Od ove informacije ne spavam već mjesecima

Glazbena diva Vanna, pjevačica s jednim od najljepših i najkvalitetnijih vokala na našoj glazbenoj sceni, najavila je koncert u Areni Zagreb, u organizaciji narodnog, koji će biti kruna njezine velike karijere i dar brojnoj vjernoj publici. Vanna i narodni tako vraćaju koncerte u Arenu Zagreb! 30 godina velike karijere Vanna će proslaviti koncertom karijere pod nazivom ''VANNA, 30 godina – Puna memorija''. Pred publikom u zagrebačkoj Areni nastupit će 5. veljače iduće godine. ''Od ove informacije ne spavam već mjesecima'', našalila se Vanna i poručila:

''Nadam se da ćemo 5. veljače 2022. svi biti veseli, rasterećeni, a da će show biti super, to garantiram!'' U dvorani po mjeri najvećih pjevačkih zvijezda, Vanna će izvesti brojne hitove iz svog bogatog repertoara, od onih novijeg datuma kao što su ''Puna memorija'' i ''Loš trenutak'' s njezina posljednjeg hvaljenog albuma ''Izmiješane boje'', pa sve do onih koji su je lansirali među zvijezde. Bit će to pravi presjek njezine velike karijere, od 90-ih i bezvremenske pjesme ''Tek je 12 sati'' do danas. ''30 godina stvarno je puno. Potrudit ću se da sve bude zastupljeno, sve zbog čega me ljudi vole ili vole pjesme koje sam pjevala i pjevam, da napravimo široki zahvat. Ipak sam prvi put u Areni, tako da je fer da nudim sve najbolje od sebe…'', rekla je Vanna koja je koncert života već velikim dijelom isplanirala, ali detalje još nije željela otkriti. Osjećaj da je vrijeme da izađe na pozornicu najveće dvorane u zemlji prati je već neko vrijeme.

''Zadnjih godinu, dvije osjećam da je sad dobar trenutak, čisto zbog moje glazbe i zbog atmosfere koja se stvara između ljudi, mene i mog benda kad dođemo na koncerte. Nekako sad imam osjećaj da mi ljudi sasvim vjeruju da mogu napraviti super show.'' Ulaznice za koncert glazbene dive, koji smo predugo čekali, već su u prodaji. Mogu se nabaviti putem sustava Eventim, a iduća dva tjedna early bird karte bit će dostupne po promotivnoj cijeni. Koncert će biti održan u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite RH, uz obvezno predočenje digitalne COVID potvrde ili važećeg negativnog testa. Uz ulaznicu i digitalnu COVID potvrdu, na ulazu će biti potrebno predočiti i identifikacijski dokument.

