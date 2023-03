Vanja Horvat sa zaručnikom Mladenom bila je u Tanzaniji i otkrila što treba izbjegavati

U još jednom od naših putopisa vrijeme je za zanimljivu egzotičnu zemlju. Ova zemlja nalazi se na istočnoj obali Afrike. Graniči s Kenijom i Ugandom na sjeveru, Ruandom, Burundijem i DR Kongo na zapadu te Zambijom, Malavijem i Mozambikom na jugu. Na istoku, okružuju je vode Indijskog oceana. Sada kada smo to ovako geografski slikovito opisali, jasno je da se radi o zanimljivoj Tanzaniji, a nešto više o njoj - što vidjeti, gdje ići i što pojesti, ispričala nam je stomatologinja, poduzetnica, dizajnerica interijera, strastvena jahačica i sportašica, izvršna direktorica i osnivačica brenda te majka i baka, Vanja Horvat (51).

- Putovanje u Tanzaniju jedno mi je od najljepših do sada, predivno iskustvo potpunog stapanja s netaknutom prirodom, što je u današnjem razvijenom svijetu sve teže doživjeti. Pogled na divlje životinje u njihovom prirodnom staništu bilo je nestvarno iskustvo, ali i osvještavanje što smo napravili ovom planetu u urbanim sredinama gdje je danas čisti zrak, nezagađena hrana i voda potpuni luksuz - ispričala nam je očarana Vanja koja je ondje sa zaručnikom i poduzetnikom Mladenom Veberom provela tjedan dana, prije negoli su otišli za Zanzibar. Točnije, svo vrijeme u Tanzaniji proveli su u Nacionalnom parku Serengeti.

Do Tanzanije su stigli letom iz Zagreba, no prvo su letjeli za Dohu pa za Kilimandžaro. Dug je put, no Vanja ističe da nije naporno, pogotovo ako znaš koji je cilj putovanja. Park Serengeti, koji je osnovan 1940. godine, proteže se na čak 14.763 kilometara kvadratnih i nalazi se u istočnoj regiji Mara i sjeveroistočnoj regiji Simiyu. Ono što je Vanju očaralo jest što sadrži više od 1,500.000 hektara netaknute savane. Tanzanija je poznata po bogatoj kulturi i egzotičnim životinjama, što je prava sreća za Vanju jer je poznato kolika je velika ljubiteljica životinja. U Nacionalnom parku, zbog njihove sigurnosti, nisu smjeli izlaziti iz džipova zbog divljih životinja okolo, a zbog sigurnosti nisu ih mogli ni hraniti, dodirivati i na bilo koji način uznemiravati.

- Tako da smo samo vidjeli, ali ne i dotaknuli niz životinja. Fascinantno je vidjeti taj svijet izbliza - ispričala je Vanja. Prije samog putovanja pomno je istražila što sve imaju vidjeti ondje.

Foto: Privatni album

- Često putujemo i uvijek se pripremimo, organiziramo i lokalne vodiče jer ne želimo ništa propustiti kada smo na tako interesantnim destinacijama. Iako je danas sve dostupno online, ipak se volimo prepustiti iskusnim agencijama koje ispoštuju sve naše želje - otkrila je.

Kako je Tanzanija poznata po jednom od najljepših safarija na svijetu, htjeli su to do maksimuma iskoristiti. I jesu.

- Dizali smo se ujutro kako bismo vidjeli životinjice kako započinju dan u svom staništu i žive u harmoniji, baš kako i treba biti. U Nacionalnom parku Serengetiju nastanjeno je više od dva milijuna životinja. Vidjeli smo lavove, slonove, geparde… Bilo je nestvarno iskustvo. Istražili smo beskrajne ravnice prošarane drvećem - ispričala je Vanja i dodala da je to "pravo kraljevstvo životinja koje promatrate sa strahopoštovanjem".

Stacionirani su bili u hotelu koji ima održivi eko koncept, a iz njega su svako jutro išli džipom u obilazak.

- U ovoj divnoj zemlji životinje žive slobodno i kreću se neometano na tom području. Najdivnije mi je bilo vidjeti respekt ljudi koji rade u Serengetiju, u Nacionalnom parku, prema životinjama. Sve je prilagođeno njima, i to je nešto predivno - istaknula je naša sugovornica.

Foto: Privatni album

Ljudi su, ispričala nam je, izuzetno topli, srdačni i miroljubivi.

- Osjećali smo se dobrodošli na svakom koraku. Ne skidaju osmijeh s lica, što se u današnjem svijetu rijetko viđa. Ali kada živite u takvom raju na zemlji, možda je i razumljivo - pojasnila je.

U Tanzaniji, zanimljivo, domaćini govore oko 120 jezika koji pripadaju svim velikim porodicama afričkog kontinenta (afroazijskoj, nigersko-kordofanskoj, nilosaharskoj i kojsanskoj). Službeni status imaju engleski i svahilski, a brojem govornika ističu se još asu, bena, gogo, ha, haja, iraku, jao, kaguru, kuria, langi, luguru, kinjaruanda, kirundi, masajski, moči, mvera, ngondi, njamvezi, njaturu, nilamba, pogolo, sukumba, šambala, vundžo, zigula i zinza.

Osim domaćina i prirode, svidjela im se i lokalna hrana, koja je ipak bila prilagođena turistima. Nisu probali njihova jela s krokodilima i antilopama, primjerice, ali jeli su puno raznog voća koje im je božanstveno, i povrća koje pripremaju na tisuću načina. - A sve je potpuno nezagađeno, bez pesticida i toksina što je meni izuzetno bitno budući da se s tom tematikom godinama bavim kroz svoj posao vezan za mineral zeolit. Bilo je ovo i divno iskustvo s poslovne strane, istražiti kako uzgajaju voće i povrće na tako zahtjevnom području - dodala je.

Kao što smo već spomenuli, Vanja i Mladen nakon Serengetija otišli su u Zanzibar, otok na istočnoj strani, a ondje su im se najviše dojmile plaže koje svima preporučuje, ako budu u prilici. Inače, velike su plimne razlike, ali netaknuta obala itekako je očaravajuća.

Na kraju putovanja, najviše od svega ostali su opčinjeni drugačijim pristupom životu i planetu, zbog čega neke negativne stvari nisu ni primjećivali.

- Još jednom ću ponoviti, najviše nas je oduševio ogroman respekt i prilagođavanje čovjeka životinjama te njihov suživot u divljini - istaknula je. Ogromna je razlika u našem i njihovom načinu života, pojasnila je. - Oni žive puno prirodnije, zdravije i normalnije od nas. Njima priroda jako puno znači, dok se kod nas tek vraćamo tom načinu života izgubljeni u asfaltu, novcu i materijalnim stvarima - kazala je.

Foto: Privatni album

Tanzanija je tako ispunila baš sva njihova očekivanja, čak i više od toga jer su za cilj imali vidjeti život životinja u divljini, kako žive slobodno, kako se hrane, kreću. - To je divljina i moraš imati sreće da vidiš male laviće s lavicama, leoparda koji vreba plijen, lavove koji spavaju nakon lova i još puno toga... - pojasnila je.

Svakome tko ide tamo Vanja bi preporučila posjet Serengetiju jer je to "jedno od najposebnijih doživljaja koje je ikada osjetila". Točnije, čarobno joj je bilo stopiti se s netaknutom prirodom i životinjama koje tamo žive. Osim toga, preporučuje izbjegavati putovanje u travnju i svibnju jer su im to kišni periodi kad se zbog velikih kiša otežano prolazi kroz blato i općenito kroz park. Zapravo, sjever Tanzanije ima dva kišna razdoblja - od ožujka (kada ga je Vanja posjetila) do svibnja, pa opet od listopada do prosinca. Dok je na jugu jedino kišno razdoblje od prosinca do travnja. Klima Tanzanije tako je uvjetovana njezinim geografskim položajem južno od ekvatora. Prevladava tropska klima s izraženim monsunskim obilježjima, a na visokim ravnjacima savanska. Srednja godišnja temperatura iznosi 26 °C u primorju, 2 °C na ravnjaku i 18 °C u planinama. Najviše oborina prima planinsko područje (više od 2000 mm) i obalna nizina (do 1500 mm); visoki su ravnjaci razmjerno suhi (500 do 900 mm). A ovisno o preferencijama, Vanja je istaknula da se može ostati u hotelu, kako su oni napravili, ali za prave avanturiste može se spavati i u šatorima.

A za malo povijesti, Savezna Republika Tanganjika i Zanzibar je nastala 1964. godine, spajanjem Tanganjike i Zanzibara, koji su u godinama prije ujedinjenja stekli neovisnost od Velike Britanije. Država je kasnije preimenovana u Tanzanija (Tanganjika + Zanzibar). Godine 1996. glavnim je gradom službeno postala Dodoma, umjesto dotadašnjeg Dar es Salaama. Tanzanija je bila dio Njemačke Istočne Afrike od 1880-ih do 1919., kada je postala Britanski protektorat, sve do stjecanja neovisnosti 1961. Julius Nyerere postao je 1960. premijerom Tanganjike, a na položaju je ostao i nakon stjecanja neovisnosti. Tanganjika i susjedni Zanzibar, koje je stekao neovisnost 1963., ujedinili su se 26. travnja 1964. godine.

