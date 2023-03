Bruce Willis danas slavi 68. rođendan, glumac se dugo u tajnosti borio s teškom dijagnozom

Jedan od najpoznatijih hollywodskih glumaca, Bruce Willis danas slavi 68. rođendan. Bruce je posljednjih nekoliko godina u fokusu medija zbog teške dijagnoze s kojom se bori, no nitko mu ne može osporiti doprinos filmskoj industriji.

Bruce je rođen 1955. godine u Njemačkoj, no odrastao je u New Jerseyju. Njegova majka bila je Njemica dok mu je otac bio vojnik, Amerikanac, smješeten u bazi u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj.

Premda je svoju prvu filmsku ulogu ostvario 1980. uz velikog Franka Sinatru u filmu “The First Deadly Sin”, nikada nije potpisan na odjavnoj špici pa je priliku za prvi pravi kino-debi Willis dobio filmom “Blind Date” (1987.) Blakea Edwardsa, u kojem je glumio uz Kim Basinger, a dogodine je surađivao s istim redateljem na vestern-parodiji “Sunset”. Oba su filma ostvarila osrednju zaradu, ali su bili značajni na putu stvaranja nove velike zvijezde.

No tada ga je, 1988. godine, neočekivani preokret s filmom “Umri muški” lansirao u zvijezde. Za neke tek uspješna pucačina, za druge jedan od najboljih ikada snimljenih akcijskih filmova, Bruce je ovim ostvarenjem ispisao filmsku povijest, a njegov John McClane danas je utjelovljenje akcijskog junaka. Zanimljivo je da nikad nije bio prvi (pa ni drugi ni treći) izbor za ulogu ciničnog policajca. Ulogu su najprije, kaže redatelj John McTiernan, ponudili Richardu Gereu, pa Alu Pacinu, zatim Arnoldu Schwarzeneggeru, pa čak i Burtu Reynoldsu te Melu Gibsonu i Harrisonu Fordu, no svi su je odbili. Nakon toga su ulogu odbili i neki glumci s hollywoodske B-liste i tek su je onda, iz očaja, kaže McTiernan, ponudili relativno nepoznatom Willisu.

Lik znojnog muškarca u potkošulji koji se ničega ne boji, kojeg je Willis istesao u prvom nastavku i koji je izveo većinu vratolomija u filmu, prometnuo ga je iz komičara u akcijskog junaka, a film je zaradio gotovo 140 milijuna dolara. Kako je polučio veliki komercijalni uspjeh, kasnije su snimljena četiri nastavka, a četvrti i peti, slažu se fanovi, nikada nisu trebali biti snimljeni.

U vrijeme velikog uspjeha prvog nastavka serijala, krajem osamdesetih, Willis je ostvario i osrednji uspjeh kao pjevač, snimivši pop-blues album nazvan “The Return of Bruno”, koji je uključivao hit singl “Respect Yourself”. Početkom devedesetih karijera mu je krenula nizbrdo nakon nastupa u nekoliko promašaja kao što su, između ostalih, “Vatromet taštine”, “Smrtonosna zona” i film u kojem je bio jedan od scenarista, “Hudson Hawk”.

Nastupio je u glavnoj ulozi u erotskom trileru “Boja noći” (1994.) za koji kritika nije imala riječi hvale pa je tek novi poticaj njegovoj karijeri dala sporedna uloga u “Paklenom šundu” Quentina Tarantina. Na velika vrata u Hollywood se vraća glavnim ulogama u “Dvanaest majmuna” i “Petom elementu”.

No krajem devedesetih karijera mu je opet pošla krivim smjerom nakon nastupa u “Šakalu”, “Opasnoj šifri” i “Doručku šampiona”. Međutim, ponovno se vraća u utrku hitom Michaela Baya “Armageddon”, najuspješnijim filmom te 1998., a dogodine je briljirao u “Šestom čulu” M. Nighta Shyamalana. Film je hvalila kritika, a ostvario je i komercijalni uspjeh te pomogao u podizanju zanimanja za Willisovu karijeru. Jednom prilikom morao se pojaviti u “Prijateljima” bez honorara jer je izgubio okladu od Matthewa Perryja, kolege iz filmova “Ubojica mekog srca” i “Povratak ubojice mekog srca”, no 2000. je za to pojavljivanje u “Prijateljima” osvojio Emmy za najboljeg gostujućeg glumca u humorističnoj seriji (glumio je oca mnogo mlađe djevojke Rossa Gellera).

Willisu je nedavno dijagnosticirana frontotemporalana demencija, a njegova obitelj javnost često obavještava o glumčevom stanju.

- Otkad smo objavili da Bruce boluje od afazije u proljeće 2022. njegovo stanje je se pogoršalo i sada imamo jasniju dijagnozu - napisali su.

- FTD je opaka bolest za koju mnogi od nas nikada nisu čuli i može pogoditi bilo koga. Za ljude starije od 60 to je najtipičnija forma demencije. Nema poznatog lijeka ili terapije za tu bolest i nadamo se da će se to u narednim godinama promijeniti. Kako se njegovo stanje pogoršava, nadamo se da će mediji malo više pisati o ovoj bolesti o kojoj treba podignuti svijest.

Izjavu supotpisuju njegova djeca, supruga Emma i bivša partnerica Demi Moore, koji zahvaljuju svima na tome što su pokazali suosjećanje za Brucea u posljednjih 10 mjeseci.

Glumčeva supruga Emma Heming (44) nedavno se se obratila fotografima na Instagramu, kako bi ih zamolila da imaju više razumijevanja za Brucea i njegovo trenutačno stanje. Zamolila je da prestanu 'tražiti ekskluzivu' od njega.

- Znam da je to vaš posao, ali možda bi se trebali maknuti. Molim vas, nemojte vikati na mog supruga, ispitivati ga kako je ili bilo što drugo. Prestanite. Dajte mu prostora. Dozvolite našoj obitelji ili bilo kome tko je s njim taj dan da ga sigurno dovedu od točke A do točke B - rekla je Emma u videu.

Inače, uz glumcu su podrška članovi njegove obitelj te bivša partnerica, glumica Demi Moore. Ranije su otkrili i da je afazija razlog zbog kojeg se glumac umirovio, a njegovi suradnici istaknuli se da se vidjelo i ranije da je imao poteškoća u ponašanju.

U trogodišnjem razdoblju koje je prethodilo njegovu umirovljenju, Willis je snimio 22 akcijska filma, a kolege koji su s njim radili počeli su polako uviđati da glumcu snimanje postaje sve veća prepreka, a nedavno su i progovorili o tome.

Naime, Bruce je 2020. godine snimao film ''Hard Bill'', a tada se dogodilo da je čak nekoliko puta pogrešno pucao tijekom snimanja te da mu je trebao netko da mu čita tekst kroz slušalicu. Iste godine Willis je imao problema i tijekom snimanja filma ''Američka opsada''. Fotografi s uhvatili detalj gdje se vidjelo da glumac ima slušalicu u uhu te si tako pomaže pri svladavanju teksta. Da mu se stanje pogoršava, vidjelo se i na setu filma ''Bijeli slon'' iz 2021. godine gdje je često bio zbunjen, a jednom je i otvoreno zapitao što tu radi.

– Znam zašto si ti ovdje, ali zašto sam ja ovdje? – upitao je tada, a toga se prisjećaju dva člana glumačke postave. Redatelj filma ''Out of Death'' bio je svjestan zdravstvenih tegoba koje su snašle glumca i zato je na snimanju ovog filma iz 2021. zamolio scenariste filma da Willisove rečenice budu kratke kako bi ih lakše zapamtio.

Podsjetimo, Bruce je prije nego što se povukao iz glume bio svjestan da mu zdravstveno stanje više nikada neće biti dobro pa je počeo poduzimati korake kako bi osigurao svoju obitelj. Prvi put oporuku je promijenio 2009. godine kada se vjenčao sa sadašnjom suprugom, a potom ju je promijenio nekoliko mjeseci nakon što su dobili dvije kćeri – Mabel (2012.) i Evelyn (2014.), no u svjetlu ozbiljnosti svog sadašnjeg zdravstvenog stanja Bruce Willis odlučio je napraviti još jednu izmjenu. Otkako je doznao za afaziju, moždani poremećaj koji utječe na sposobnost komunikacije, prijavljivao se na gotovo sve uloge koje može kako bi što više zaradio i ostavio potomcima. Trenutačno se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 250 milijuna dolara.

VIDEO Jelenu Balašević uznemirile vijesti o majci Oliveri: Bila sam za volanom, doživjela sam užasan stres