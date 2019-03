Nives otkrila što se događalo prije vatrenog nastupa: 'Mislila sam da ću se srušiti nasred bine'

I naša rumbica je preživjela 💪 A sad vam moram priznati, jučer mi je bio jedan od težih i najljepših trenutaka u životu. Bila sam neizmjerno umorna. Noć prije pjevala sam u Istri, došla u 6 ujutro kući. Imala neki pokušaj spavanja u trajanju od sat i pol koji je više bio lutanje po krevetu i onda pravac na #plessazvijezdama. I tamo cijeli dan opet lutala kao zombi, spavajući u hodu i plesu. Rumbu sam odradila s posljednjim atomima snage i kad nam je žiri dao onako slabe ocjene, pomislila sam: " Bože, ja ću se srušiti nasred bine ako budem morala otplesat još jedan ples. Moje tijelo to ne može izdržati"...A onda me spasila publika. I spasila je moju divnu @ecijaojdanic i @g.a.r.i.n.h.o . Tri tako divne vijesti u nekoliko sekundi. Kad sam saznala koliko vas je glasalo za Matea i mene , jedino sam mogla pomislit: "Bože, hvala ti, ja sam najsretnija žena na svijetu"..I kad nisam najbolja, moji ljudi su uz mene, a to se zove ljubav. ❤🙏

