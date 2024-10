Uskoro stiže dokumentarac o Diddyjevim zlodjelima: Javljaju se nove žrtve, a prijatelji više ne šute

Bliski suradnici posrnulog repera i glazbenog producenta P. Diddyja spremni su razotkriti istinu o njemu u novom Netflixovom dokumentarcu iz kojeg stoji reper 50 Cent. Veliki suparnik P. Diddyja potpisao je ugovor s ovom streaming platformom i dokumentarac koji je snimio fokusirat će se na kaznene prijave za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i reketarenje. 50 Centov dokumentarac bi trebao otkriti i više o optužbama za seksualno zlostavljanje s kojima se P. Diddy, pravog imena Sean Combs, suočava u više građanskih tužbi i dublje će se pozabaviti njegovim sada ozloglašenim "freak off" zabavama. The Sun piše kako je dokumentarac u fazi produkcije te ćemo u njemu vidjeti ispovijesti Diddyjevih bliskih suradnika, osoblja, a svoju priču će publici ispričati i njegove žrtve.

- 50 Cent je toliko dugo radio na razotkrivanju Diddyja i svi koji su sudjelovali u dokumentarcu pristali su baš zato što ga on radi i jer znaju da novac od zarade dokumentarca ide žrtvama seksualnog zlostavljanja. Još uvijek je u fazi produkciji i radi se na njemu u stvarnom vremenu jer se sve više žrtava javlja. Ali bit će puno novih otkrića, i to će dati potpunu sliku o tome koliko daleko u prošlost sežu optužbe i povijest Diddyjevog ludovanja i drugog uznemirujućeg ponašanja - rekao je za The Sun izvor koji je upućen u detalje oko rada na ovom dokumentarcu.

50 Cent, čije je pravo ime Curtis Jackson, i njegova suradnica Alexandria Stapleton, koja režira dokumentarac, dali su izjavu za Variety o dokumentarcu prošlog mjeseca. - To je složena priča koja obuhvaća desetljeća, a ne samo naslove ili isječke koji su do sada viđeni. Predani smo u namjeri da damo glas onima koji ga dosad nisu imali. Iako su ove optužbe uznemirujuće, pozivamo sve da upamte da priča Seana Combsa nije potpuna priča o hip-hopu i njegovoj kultura. Cilj nam je da njegova pojedinačna priča ne zasjeni doprinos ovakve glazbe svijetu - pisalo je u izjavi 50 Centa i Stapleton.

Ovaj dokumentarac navodno će se zvati "Diddy Do It", a rad na dokumentarcu 50 Cent je započeo nakon što se Combsova bivša djevojka, Cassie Ventura, nagodila u parnici s reperom nakon što ga je optužila za silovanje i seksualno zlostavljanje tijekom njihove veze. 50 Cent je u svojim javnim istupima često govorio kako nikada ne ide na Diddyjeve zabave jer ne voli energiju i ponašanje koje vlada na tim tulumima. Rekao je kako je doživio jednu bizarnu situaciju s Diddyjem i tada je odlučio kako se neće družiti s njim.