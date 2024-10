Doris Dragović objavila fotku iz prošlosti i oduševila pratitelje: Prepoznajete li zvijezde koje poziraju s njom?

Glazbena diva Doris Dragović rijetko se oglašava na društvenim mrežama. No, kada ipak odluči nerijetko objavljuje slike iz prošlosti, koje oduševe obožavatelje, a ovaj put je objavila fotku na kojoj je pozirala s još dvije poznate osobe s domaće estrade. Riječ je o Jeleni Rozgi i Indiri Levak. Nije poznato kada je fotografija nastala, no po frizuri Indire Levak, koja je tada obožavala nositi pletenice može se pretpostaviti da je oko početka 2000-tih godina, jer je istu frizuru imala na koncertu u Domu Sportova 2000. godine.

To se može vidjeti i u ovom videu. Tada je Indira još bila članica grupe Colonia.

Rozga i Dragović za ovu priliku odabrale su crne haljine, dok je Levak na sebi imala haljinu ružičasto-ljubičaste boje sa zmijskim printom. Podsjetimo, prošle godine naša glazbena diva Doris Dragović napunila je Arenu u Zagrebu dva dana za redom i zaslužila nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenik godine. Publika pamti brojne njezine pjesme te ih s njom često i pjeva na koncertima. „Željo moja“, „Malo mi za sriću triba“, „Dajem ti srce“, samo su neki od njezinih hitova koje mnogi obožavaju.

VEZANI ČLANCI:

Nedavno je objavila staru fotografiju na kojoj ima kratku kosu. Doris, naime, godinama ne mijenja svoj izgled i mnogi su je navikli vidjeti s dugom crnom kosom, pa se neki ni ne sjećaju da je jedno vrijeme nosila kratku, kovrčavu frizuru.

- Blagoslovljena sam i darovana jer sam dobila priliku voljeti to što radim i raditi to što volim, a to su veliki darovi - napisala je uz fotografiju. U komentarima su joj pratitelji pisali kako je predivna žena, te da lijepoj ženi sve lijepo stoji.

GALERIJA FOTO Evo kako se Jelena Rozga mijenjala tijekom karijere