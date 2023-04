Upala je u začarani krug ovisnosti, a nakon rehabilitacije odlučila se i za estetsku operaciju

Glumica Hayden Panettiere (33) trenutno je poznato lice zbog šestog nastavka horor franšize "Vrisak" koji je trenutno u kinima, a ona sama pojavila se i u "Vrisku 4" iz 2011. godine u istoj ulozi. Glumica iza sebe ima teška razdoblja nakon borbe s depresijom i ovisnostima, a nedavno je otvoreno progovorila i estetskoj operaciji kojoj se podvrgnula prije nekoliko mjeseci.

Naime, prije dvije godine otišla je na program oporavka u jednom rehabilitacijskom centru, a poslije osam mjeseci intenzivne terapije odlučila se za još jedan potez. Naime, nakon oporavka shvatila je da nije zadovoljna tijelom kako sada izgleda pa se odlučila smanjiti grudi, a operaciju je obavila u studenom prošle godine.

"Ne mislim da ima bilo što pogrešno u tome da osoba dotjera nešto na sebi, ako će joj to podići samopouzdanje i ako će se osjećati bolje. Moje samopouzdanje se vratilo", izjavila je glumica u razgovoru za Women‘s Health.

Hayden je glumiti počela već sa četiri godine, a već prije desete godine bila je nominirana za nagradu Grammy. Svjetsku slavu je stekla serijom "Heroji" još u tinejdžerskim godinama. A prije glume, u dobi od samo pet mjeseci počela se baviti manekenstvom. Kad je navršila 11 mjeseci, počela je nastupati u televizijskim reklamama za tvrtku "Playskool". Prve glumačke korake napravila je u američkim sapunicama, i to u ulozi Sarah Roberts u ABC-jevoj sapunici "One Life to Live" i kasnije u ulozi Lizzie Spaulding u CBS-ovoj sapunici "Zvijezda vodilja". U potonjoj, Haydenin lik, Lizzie, se borila s leukemijom, te je serija dobila nagradu Društva za pomoć oboljelima od leukemije i limfoma.

Kao i kod većine dječjih zvijezda, slava joj je rano udarila u glavu i rješenje je tražila u alkoholu. 2014. godine rodila je kćer koju je dobila s bivšim boksačem Vladimirom Kličkom, a nakon rođenja kćeri pala je u postporođajnu depresiju i počela još više piti. Uz alkohol je počela uzimati i opioide zbog toga što joj se vratila stara ozljeda vrata pa se uvukla u začarani krug ovisnosti. No, glumica je odlučila vratiti svoj život.

