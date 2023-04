Izložba Jasmine Cibic u MSU prava je poslastica za ljubitelje umjetnosti

Nije tajna da Muzej suvremene umjetnosti iznova oduševljava svojim izložbama pa tako iznimka nije ni izložba otvorena 4. travnja - ''Snovi koje zovemo svojima'' (The Dreams We Call our Own) slovenske umjetnice Jasmine Cibic.



Jasmina Cibic multimedijalna je umjetnica koja stvara u raznim vrstama medijima poput filma, skulpture, performansa i instalacije, a sve kako bi višeslojno istražila načine korištenja političke retorike u kulturnoj produkciji. O njezinoj više nego uspješnoj karijeri do sada su pisali brojni svjetski mediji poput The Guardian, The New York Times i drugi, a mnogi će se složiti kako se radi o jednoj od najboljih umjetnica svoje generacije s ovih prostora pa je prava poslastica što svoje radove izlaže upravu u Zagrebu.