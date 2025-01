Uobičajeno se kaže 'legendarni klavijaturist', ali on to zaista jest i nikako nije običan

Pitate li nekog domaćeg glazbenika "tko je najbolji klavijaturist na Hammond orguljama kod nas?", velika je vjerojatnost da će vam odmah odgovoriti - Tihomir Pop Asanović. I profesionalni svirači i profesionalni rock kritičari najčešće nemaju dvojbe o čovjeku koji je taj poznati zvuk Hammond B3 orgulja već 50 godina uporno "gura" u domaću rock, pop i jazz glazbu. Zapravo 60 godina. Jer, mada mu je prvi samostalni album "Majko zemljo" objavljen 1974., pa je prošla 2024. godina bila pogodna za napise o obljetnici 50 godina samostalne diskografije, zapravo se radi o 60 godina.

Jer, još od 1964., u Skopju, preko pečalbe u Njemačkoj šezdesetih gdje su se tih godina "školovali" mnogi domaći glazbenici, do povratka u Zagreb i u grupu Time, Tihomir Pop Asanović svirao je s mnogima u vremenu kad se u popularnoj glazbi tek probijao novi zvuk rocka, funka i jazz-funka po kojemu je kasnije postao poznat. Novi dvostruki album "Live concert at Peti kupe with HRT" zapis je slavlja te obljetnice, održanog 6. svibnja prošle godine u istoimenom zagrebačkom klubu u kojem su se pratećem sastavu Tihomira Popa Asanovića pridružili mnogi slavni prijatelji.

Čitav program snimao je i HTV koji će uskoro prikazati dvije emisije o tom "vikendu u Petom kupeu" - jednu kao zapis koncerta, a drugu s razgovorima s uključenim sudionicima - dok je dvostruki vinilni album zapis koncerta, doduše, malo skraćen, jer na dva vinila stalo je nešto manje od 90 minuta glazbe, a Pop i prijatelji svirali su tamo više od dva i pol sata u komadu Ujedno su premijerno odsvirali i sedam novih pjesama koje su uključene na albumu "Live at Peti kupe", a naći će se i na idućem studijskom albumu Popa Asanovića koji uskoro počinje snimati. U dugoj set listi našli su se i neizbježni favoriti po kojima se pamti Asanovićeva karijera, poput "Mali crni brat", "Majko zemljo", "Domovino moja", u produkciji iskusnog Duška Mandića koji je u tonskom studiju HRT-a u višesatnim "radovima" obrađivao zvučne materijale snimljene od naših najboljih ton majstora Nenada Zubaka i Brune Molnara.

Prijatelje na koncertu glazbenika koji je tijekom desetljeća surađivao s mnogima činila je impozantna ekipa; Vlatko Stefanovski, Rambo Amadeus, Dragi Jelić, i Jani Moder na gitarama, te posebni gost Jovan Maljoković na saksofonu. Vedran Božić, Josip Boček i Radomir Mihajlović-Točak iz grupe Smak izostali iz opravdanih razloga, ali će uskoro svirati na nastupima koji će promovirati spomenuti dvostruki vinil. Da nisu stalni članovi Asanovićevog benda, neki iz njega također bi se mogli naći napisani velikim slovima na omotnici albuma, jer radi se o vrhunskoj sviračkoj ekipi predvođenoj mladom pjevačicom Stelom Šmit. Pred rasprodanom dvoranom u kojoj svake godine održi bar jedan nastup, temelj rođendanske svirke bila je stalna prateća postava u sastavu Davor Črnigoj - bas, Amir Gwirtzman - saksofon, Martin Šac - gitara, Antun Profeta - bubnjevi, sa Rubenom Horvatom na trombonu i trubačem Igorom Doretićem, s kojima Tihomir Pop Asanović zadnjih godina proživljava revitalizaciju duge karijere.

Budući da su dva njegova solo albuma "Majko zemljo" iz 1974. i "Pop" iz 1976. bili među najprodavanijim domaćim vinilnim reizdanjima 2019. godine - kao i prvi album grupe Time i dva albuma grupe September u kojoj je svirao krajem sedamdesetih - pomama za jazz-rock i funk-jazz uspjesima od prije 50 godina očito je stigla i do mlađih slušatelja. Tihomir Pop Asanović jedan je od najboljih domaćih klavijaturista svih vremena, čovjek čije znanje i poziciju u svijetu glazbe podržava i dug popis imena s kojima je surađivao. Od grupa Time, September i drugih s kojima je radio, do dolaska u B.P. Convention Boška Petrovića i Jugoslavenske Pop selekcije, Pop Asanović nije bio samo svjedokom, nego i važnim sudionikom razvoja domaće rock scene.

Upravo je on s grupom Time svirao na albumu "Dnevnik jedne ljubavi" Josipe Lisac, kojem je preklani bila 50. godišnjica objavljivanja. Prije dvije godine pregovaralo se i oko mogućih koncerata originalne postave grupe Time, koja se u izvornoj postavi okupila samo jednom, 2016. u zagrebačkoj kavani Johann Franck, nakon toga dobila Porina za životno djelo, ali planirana turneja nikada nije održana. Zato je Tihomir Pop Asanović marljivo radio i 2019. objavio povratnički solo album "Povratak prvoj ljubavi" na kojem je svirala reprezentativna sviračka postava kakvu na jednom mjestu može sakupiti samo glazbenik kojeg svi bezrezervno podržavaju već pedesetak godina, a cijenjeni instrumentalisti i majstori zanata smatraju uzorom i "tatom" koji je prije njih prošao sve "krivine" ovdašnje glazbene stvarnosti.

Duge 43 godine nakon drugog samostalnog albuma "Pop" iz 1976. Tihomir Pop Asanović odlučio se na povratak uz, parafrazirajmo Beatlese, "malu pomoć prijatelja" koje je okupio s producentom Duškom Mandićem. Studijsko izdanje "Povratak prvoj ljubavi/Return to the First Love" u svega dva mjeseca od izlaska oduševilo je poklonike njegove simbioze jazza, funka i rocka, te se uspelo na listu najprodavanijih albuma u Hrvatskoj. Povratak na koji se čekalo od 1976. donio je nove pjesme u verzijama na hrvatskom i engleskom jeziku, na makedonskom, te nekoliko starijih pjesama u osvježenom ruhu. Na njemu je Asanović okupio renomirane regionalne glazbenike, jazz suborce s kojima je svirao tijekom karijere, a osim Janeza Bončine, u novoj obradi pjesme "Domovino moja" grupe Sepetember jedno od posljednjih vokalnih gostovanja imao je i Aki Rahimovski, Popov davni "makedonski prijatelj".

Na tržištu su se našla i prije spomenuta vinilna i CD reizdanje antologijskih solo albuma "Majko zemljo" i "Pop" koji su dugo vremena bili nedostupni široj publici i mogli ste ih kupiti za otprilike sto eura, ako ne i više. Pročitajte na web stranici Discogs komentare međunarodne publike ispod tih Popovih albuma, pa ćete lakše shvatiti koliko su cijenjeni u svijetu. Njegova instinktivna naklonjenost funku i jazzu, preteča kasnijih pothvata Dina Dvornika i Ramba Amadeusa, godinama je bila legenda domaće diskografije, dok se napokon nije pojavila na reizdanjima CD-a i vinila Croatia Recordsa i došla do nove publike.

Odmilja zvan "Kum funka" prije Dina Dvornika i Olivera Mandića, Pop Asanović time je dobio zasluženu zadovoljštinu i naklon pionirskoj ulozi na domaćoj sceni. Spomenemo li uz sve to njegova druženja s Frankom Zappom tijekom nastupa u Domu sportova 1975. - nakon kojega ga je Zappa, s Draženom Vrdoljakom, poveo na koncert u Veronu - ili Rayom Charlesom, koji je u Zagrebu svirao na njegovim Hammond orguljama, dobivamo samo dio slike o zanimljivoj prošlosti glazbenika koji je surađivao s mnogima.

Mnogo toga događalo se 1974. godine: Bijelo dugme snimilo je svoj prvi album, u ljubljanskom studiju Akademik, a Hammond klavijature posudio im je Tihomir Pop Asanović koji je u istom studiju snimao prvi solo album "Majko zemljo", i ujedno svirao na četvrtom albumu Miše Kovača "Mi smo se voljeli". Jer, sedamdesete godine prošlog stoljeća bile su zlatno kreativno doba za žanrove poput funka, jazza i progresivnog rocka, a jedna od ključnih figura bio je upravo Tihomir Pop Asanović.

Ali ono što nisam znao, a saznao sam u vrijeme premijere filma "Toma" pred nekoliko godina, bio je podatak da je Tihomir Pop Asanović u ranoj mladosti svirao i s Tomom Zdravkovićem. U razgovoru mi je objasnio da je svirao s njim na početku karijere, prije skoro 60 godina kada su obojica još bili mladi muzičari. "To je bilo krajem 1965. i početkom 1966., zajedno sam nastupao s Tomom šest mjeseci. Toma me znao pitati da mu na klaviru, sat vremena prije nastupa, pokažem neke akorde, pa smo desetak dana vježbali. Bio je strašno nadaren. Sam je pisao tekstove i melodije, imao je pjesme koje će kasnije postati popularne, ali još nije ništa snimio".

Uobičajeno se kaže "legendarni klavijaturist", ali Pop to zaista jest i nikako nije običan. Nakon 40 godina stanke 2019. održao je svoj prvi samostalni koncert u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, a lanjski obljetnički nastup u Petom kupeu potvrdio je nastavak karijere novim koncertnim albumom. Od čovjeka koji se u profesionalnoj karijeri družio, susretao i svirao s mnogima, te im posuđivao svoje klavijature, sve manje od ambicioznog povratka ne bi niti trebalo očekivati.

