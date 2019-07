Ulaznice za koncert u znak sjećanja na Olivera planule u samo 10 minuta

Za samo desetak minuta planule su ulaznice za memorijalni koncert “Trag u beskraju”, kojim će se 29. srpnja obilježiti prva godišnjica smrti velikana hrvatske glazbene scene Olivera Dragojevića.

U planu je i otvaranje Muzeja Olivera Dragojevića, a taj projekt podržava i Vlada RH. Na čelu organizacijskog odbora i za koncert i za muzej je načelnica općine Katarina Gugić.

Održavao jazz-festival

– Želimo trajno zadržati sjećanje na Olivera. U kolovozu se u Veloj Luci održava jazz-festival na kojem je Oliver uvijek nastupao, a posljednjih nekoliko godina praktički ga je i održavao pa smo odlučili njemu u čast organizirati manifestaciju koju smo nazvali “Trag u beskraju”. To je koncert na kojemu Oliverovi suradnici i prijatelji pjevaju njegove pjesme, na dan njegove smrti 29. srpnja. Prve godine čast da nastupe dobili su Gibonni, Zorica Kondža, Tedi Spalato, Ante Gelo, Dupini, Alen Bjelinski, Antonio Serrano i 11 gudača Glazbene akademije.

Dva dana poslije je jazz-festival, nastavljamo Oliverov rad – kaže Katarina Gugić koja je uvjerena da će “Trag u beskraju” postati velolučka tradicija. Posljednji put Oliver je u Veloj Luci nastupio 2017. na jazz-festivalu i nakon tjedan dana je doznao da je bolestan. Nakon toga nastupio je samo još jednom, 15. listopada 2017. u Splitu, u povodu 50 godina djelovanja Županijske lige protiv raka.

Koncert će se održati ispred crkve svetog Josipa na prostoru koji prima svega 300 ljudi. Stoga ne čudi da su se ulaznice vrlo brzo rasprodale po cijeni od 200 kuna. Velolučani, pomalo i razočarani što neće moći pratiti koncert na pijaci, ipak neće ostati zakinuti za ovaj glazbeni spektakl. Naime, Općina Vela Luka i TZ pobrinut će se da se u centru mjesta postavi videozid s kojega će mještani i gosti uživo moći pratiti zbivanja na samom koncertu.

U dogovoru s obitelji

– Koncert smo napravili u dogovoru s obitelji i prijateljima, baš na lokaciji na kojoj je on nastupao, kako bismo bili na tragu onoga što je on sam svih ovih godina podržavao a to je ležerna svirka s prijateljima, vrhunskim glazbenicima, predstavljanje ‘najboljeg od hrvatske i inozemne glazbe’ u svom mjestu kako bi na taj način pokazao ljubav prema njemu – objasnila je načelnica Vele Luke Katarina Gugić.