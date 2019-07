Natjecatelj 'Života na vagi' cijelu noć gasio požar na Jakuševcu

Jučer smo izašli na intervenciju požar glomaznog otpada na odlagalište smeća Jakuševec...cijelu noć smo naporno radili i sve smo uspješno odradili.. požar je stavljen pod kontrolu i svi smo sigurni...bravo svim ekipama koje su cijelu noć naporno radile i onim koje još uvijek drže na terenu sve pod kontrolom 🔥🔥🔥 #firefighter #dvdsesvetskikraljevec #vatrogascizagreb #193

A post shared by Mario Mandic (@mario_mandic86) on Jul 25, 2019 at 5:18am PDT