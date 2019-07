Bivši kandidat RTL-ova showa: ‘Smrt kolege jako me pogodila, ali naš posao ne smije stati’

Među herojima koji su hrabro branili Zagreb od požara koji je zahvatio odlagalište otpada na Jakuševcu našao se i 27-godišnji Mario Mandić. Bivši kandidat showa “Život na vagi” i zapovjednik DVD-a Sesvetski Kraljevec na intervenciju je sa svojom ekipom stigao netom nakon što se vatra rasplamsala.

Na požarištu je proveo cijelu noć, a nakon što je vatra ugašena, otkrio nam je kako je izgledalo sudjelovanje u jednoj od najvećih vatrogasnih intervencija na zagrebačkom području u posljednjih nekoliko godina.

Neprospavana noć

– Oko 20 sati dobili smo dojavu o požaru. Odmah smo izašli na teren s autocisternom i vatrogascima. Bili smo i prije na sličnim intervencijama pa samo znali što nas čeka. Ne bih rekao da je ovo jedna od najtežih, ali svakako je logistički bila najzahtjevnija intervencija jer je trebalo dobro koordinirati sva vozila i ljude. Slušali smo naputke i prema njima postupali – govori nam Mario, koji je s ekipom na požarištu ostao sve do jutarnjih sati.

Foto: Privatni album

– Cijelu noć naporno smo radili i sve smo uspješno odradili. Požar je stavljen pod nadzor i svi smo sigurni. Bravo svim ekipama koje su cijelu noć naporno radile i onima koje još na terenu drže sve pod kontrolom – napisao je Mandić jutro nakon požara uz fotografiju na kojoj s osmijehom na licu pozira nakon duge neprospavane noći. Takvi scenariji Mariju nisu nepoznanica, više ni sam ne pamti broj intervencija u kojima je sudjelovao, a onu najtežu pamti i danas.

– Prošle godine, taman prije ulaska u show, sudjelovao sam u gašenju požara u Staroj klaonici u Heinzelovoj. Bila je to jedna od najtežih intervencija koje pamtim. Borili smo se s vatrom i sve je dosta dugo trajalo – prisjeća se Mario, koji od djetinjstva sanja o vatrogastvu. Upravo ga je želja da postane profesionalni vatrogasac motivirala da se prijavi u show “Život na vagi” i izgubi suvišne kilograme koji su mu bili prepreka za polaganje testova izdržljivosti. – Oduvijek sam imao veliku želju postati profesionalni vatrogasac. Jednostavno to je moj poziv, ali nakon “Života na vagi” shvatio sam da su moje profesionalne želje krenule u drugom smjeru. Trenutačno sam fokusiran na to da postanem licencirani fitness trener, no unatoč tome uvijek ću biti dobrovoljni vatrogasac – ističe mladi Zagrepčanin koji je popularnost stekao upravo zahvaljujući sudjelovanju u trećoj sezoni popularnog RTL-ova showa.

Foto: Privatni album

Potresna vijest

Ljubav prema fitnessu, ali i vatrogastvu Mario bi volio objediniti. – Želim pomoći ljudima koji se bore s viškom kilograma jer sam to sve prošao i sam. Također, želim utjecati i na neke buduće vatrogasce da se fizički spreme na ono što ih čeka na intervencijama – otkriva zapovjednik DVD-a Sesvetski Kraljevec koji broji 80-ak članova. Intervencija u Zagrebu, priznaje, bila je teška i zbog tragedije u kojoj je svega nekoliko dana prije smrtno stradao mladi vatrogasac. – To je strašna vijest koja me jako pogodila. Mi vatrogasci jedna smo velika obitelj i suosjećamo jedni s drugima, ali intervencije su i dalje tu i moraju se odrađivati. To je naš poziv i zbog toga ne osjećamo strah – kaže Mario.

Foto: Privatni album

Od ulaska u show do danas izgubio je 60 kilograma, a na sebi ne namjerava prestati raditi. – Svakako još imam posla na sebi, ali zadovoljan sam ovim uspjehom – napominje Mandić koji se, za razliku od drugih bivših kandidata, rijetko hvali golišavim fotografijama. – Nemam problema s razodijevanjem, ali definitivno mi je draže vatrogasno odijelo od kupaćih gaćica – zaključuje Mario Mandić.

