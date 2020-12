U večerašnjoj 'Potjeri' dogodila se rijetko viđena situacija, Kotiga nije mogao vjerovati

U današnjem popularnom HRT-ovom kvizu "Potjera" dogodila se dosad rijetko viđena situacija. Naime, Dean Kotiga uspio je izbaciti s ploče svih četvero natjecatelja, a tada po pravilima ekipa izabere jednog od njih koji će se u završnoj potjeri boriti za određeni iznos.

Ekipa je izabrala Fabijana, koji je imao devet koraka prednosti pred Deanom. No, lovac je iznenađujuće krivo odgovorio na nekoliko pitanja, te je ekipa tako osvojila 40 tisuća kuna, odnosno svakom po 10 tisuća.

Jedno od pitanja koje Dean nije znao bilo je "U kojem filmu Woodyja Allena iz 1995. antički kor komentira radnju", a odgovor "Moćna Afrodita" nije znao ni Fabijan. No, Dean je tu razmišljao previše vremena i to ga ja na kraju koštalo, pogotovo kada nije točno odgovorio ni na pitanje "Koji je igrač Celticsa bio najstariji u Dream Teamu na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992.". Fabijan je je znao da je to

Larry Bird i tako vratio Kotigu presudni korak unazad.

- Događa se. Ovo je nepošten kviz, čovjek se trudi cijelu emisiju i onda mu se ovo dogodi - našalio se Dean.

- Što da vam kažem, Potjera se igra do samog kraja - rekao mu je voditelj Joško Lokas.