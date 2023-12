U Superstaru pobijedila Hana Ivković: Nitko nije ostao ravnodušan njenim nastupima

Hana Ivković, Toni Peruško, Petar Šegedin i Dino Miklaužić ušli su u večerašnje veliko finale glazbenog showa 'Superstar', a pobjedu od njih četvero odnijela je Hana Ivković!

U ovom glazbenom spektaklu Hana je mlada i talentirana finalistica koja je osvojila titulu prvog hrvatskog 'Superstara', ali i novčanu nagradu od 50 tisuća eura! Naravno, ovu važnu odluku donijeli su upravo gledatelji! Raskošna televizijska zabava krenula je od 20.15 sati uživo na RTL-u, a tijekom dinamične večeri ekipi se u studiju zagrebačkog Jadran filma još jednom pridružilo 12 kandidata koji su izborili svoje mjesto u emisijama uživo.



Zajedničkom pjesmom Wake me up od Aviciija otvorili su glazbeno natjecanje i ovo veliko finale, a svi su izgledali senzacionalno uz mnogobrojne plesače. Na kraju nastupa dobili su gromoglasan pljesak publike i navijanje. Nakon toga na pozornicu je izašla i voditeljica Antonija Blaće koja je imala posebnu odjevnu kombinaciju – crnu svjetlucavu haljinu. Potom je najavila žiri – Severinu Vučković, Tončija Huljića, Niku Turković i Filipa Miletića. Zanimljivo je bilo vidjeti kako je Tonči nosio Severini dugu crno rozu haljinu kako se ne bi vukla po podu.



- Ja sam tužna, ja ću plakati, ovo je kraj – rekla je Severina sjetnim glasom, a potom su se i ostali članovi žirija raspričali.

- Sretna, tužna, uzbuđena… Malo sam više tužna jer smo na kraju ovog showa – dodala je mlada pjevačica Nika Turković, a Tonči je simpatično dodao: - Kako ćeš ti preživjeti bez mene – upitao je splitski skladatelj, a ona mu je odgovorila kako nije sigurna te da će znati odgovor na kraju emisije. Nakon njihova kratkog i simpatičnog razgovora voditeljica Antonija Blaće najavila je i drugu sezonu ovog showa: - Otvaramo prijave za novu, drugu sezonu našeg showa 'Superstar' – kazala je i najavila prvi nastup 'malog s Korčule' – Petra Šegedina. Otpjevao je pjesmu Sergeja Ćetkovića – Pogledi u tami, a svojom energijom oduševio je svoju obitelj, publiku i žiri.

- Kod tebe se vidi da ne želiš pobijediti zbog novca, već zato što ti dišeš muziku, i ja ti vjerujem. Svidjelo mi se sve što si izveo – prvi je prokomentirao Tonči Huljić,a Seve je dodala: - Ti čim uđeš u studio on bude pun ljubavi. Kad stojiš, kad se ne mičeš puna te je bina. Tužna sam što te više neću slušati… I zašto mi nisi rekao da sviraš toliko instrumenata, to mi je odlično. Što kažu tvoji u Korčuli? – upitala ga je lijepa splitska pjevačica koja nikog nije ostavila ravnodušnim svojom elegantnom modnom kombinacijom, a on joj je odgovorio: - A evo ih tu, u publici… Ponosni su na mene. Moj tata je prvi put u publici i ja kažem za njega da on nije plakao ni kad su mu otkinuli pupčanu vrpcu, a sad plaće – priznao je mladi 18-godišnji Dalmatinac.



- Meni je drago što sam sad saznala da sviraš toliko instrumenata, to znači da si veliki instrumentalist i da si jako nadaren – poručila mu je glazbenica Nika Turković, a uključio se i Miletić. – Puno te svi hvale… Tvoj glavni instrument je emocija, a ti si pravi primjer kako se treba iskoristiti ovaj show. Ti si svakako pobjednik ovog showa, a vidjet ćemo što će reći publika – priznao je Filip Miletić, a za kraj je Petar otkrio da nema riječi za njihove komentare te da je jako zahvalan.

Sljedeći kandidat koji se odličnom energijom popeo na pozornicu jest 26-godišnji Toni Peruško koji je izveo pjesmu Rebel Yell glazbenika Billyja Idola. Zapalio je stage, a i skinuo je košulju… - Ovo je bila eksplozija na pozornici – odmah mu je po završetku nastupa poručila Antonija Blaće. - Ovaj nastup je za one starije od osamnaest godina! Ideja rock and rolla i punka jest u tome da prikazuje neki određeni bunt. A ti si deset od deset, top si! – kazao je Filip, a Nika Turković je dodala: - Obožavam tvoj nastup, obožavam tvoj šljokičasti torzo!

- Ovo si ti, a prošli put nisi bio ti. Svaka čast! Pokazao si da imaš svoje sljedbenike i sljedbenice i večeras si se iskupio. Bio si odličan! – pohvalio ga je i Tonči Huljić, a Filip Miletić ponovno se ubacio te dodao da je Toni naš Maneskin… - Zašto biraš ove izvođače? Ti si iz Istre, jedan bad boy, gdje ćeš ti završit na kraju, tko će to znat… - dodala je Severina Vučković, a Toni se na kraju prvog nastupa zahvalio i poručio im kako je zadovoljan i da je čekao da ovo napravi i sebe pokaže u pravom svijetlu.

Nakon reklama, došlo je vrijeme i za treći nastup jedine kandidatkinje! Na pozornicu je stigla i Hana Ivković te je nastupila s pjesmom – When you believe planetarno popularne pop pjevačice Mariah Carey i Whitney Houston. Sinjanka je emotivno izvela ovu pjesmu, a uspjela je rasplakati i Niku Turković. - Hanice, što ti nama radiš? Meni je ovo najljepša pjesma u svemiru, a jako je teška. Nisam te još čula da ovako lijepo pjevaš te niske tonove. U ovoj si me pjesmi baš kupila, a moram ti i reći da izgledaš prekrasno – poručila je Nika Turković, a dobacila je i Severina: - Draga moja prelijepa Sinjanko i ja bih isto voljela imati takvu školjku kao i ti. Jako si lijepo izvela ovu pjesmu, a za mene si prava Disneyeva princeza. Hvala ti na ovom nastupu – poručila je splitska pjevačica.



- Draga Hana, a što da kažem za tebe. Ti si tiha voda koja brege dere – kazao je Filip, a zatim mu je Severina povukla leptir mašnu koja mu je krivo stajala. - Ti si ozbiljan igrač, imaš moći ući u domove naših gledatelja, a ovaj show si iskoristila najbolje. Ti već jesi pobjednik ovog showa – nastavio je Miletić. - Ima jedna riječ koja tebe karakterizira – sabrana. Sad vidim da si ti stara duša. Ne znam tko će pobijediti, a da si nagradu za hrabrost zaslužila - jesi. Ova pjesma je jako teška – rekao je Huljić lijepoj 17-godišnjakinji.



Sljedeći je na binu kročio 18-godišnji Dino Miklaužić s pjesmom Whole Lotta love od Led Zeppelina, a nakon njegova maestralnog nastupa uslijedili su i komentari žirija. - Pjevaš vrhunski, a ovo je antologijska pjesma, Svaka čast – govorio je Miletić, a publika je izgovarala Dinovo ime. - Okreni se i pogledaj što piše gore na onom zidu – kazala je Severina – a mladi Dino je pročitao - Superstar! - Ja nikada ne bih rekla da si se umislio kao što kažu, a to ti je dobro. Mi smo nacija koja je naviknula da nam lažu, kao i političari. Nastavi biti takav, ti si i u prijašnjim emisijama bio favorit, a za mene si ti Superstar. Konstantan si, po meni pjevaš savršeno. Ti si za mene pobjednik – emotivno je poručila Vučković.

- Potpuno je svejedno tko će pobijediti, a pobijedit će onaj tko će nastaviti sa svojim životom kao što je bilo i prije šest mjeseci. Tko god pobijedit, ja bih na vašem mjestu podijelio novac na četiri dijela – kazao je Huljić, a Dino je rekao - a to smo i mislili!

- Malo si ušao u Tonijev teren s ovom pjesmom, a vidjet ćemo sve kako će biti – dodaj je Huljić, a Severina je oštro negirala njegovu izjavu. - Ja ću biti kratka, mislim da ti jedini uz još nekog u ovom showu ideš uzlaznom putanjom. Mislim da se nisi umislio nego si samo iskren. Bio si brutalan, super ti je bila i intonacija – dodala je Turković. - Draga publiko i dragi žiri, idemo odbrojiti i otvoriti linije za glasovanje! 3, 2, 1 – linije su otvorene – kazala je Antonija Blaće, a nakon toga na pozornicu je ponovno došao 18-godišnji Petar Šegedin s pjesmom Nocturno legendarnog Olivera Dragojevića, što je bio veliki zalogaj za ovog mladog natjecatelja.

- Bila mi je velika čast pjevati ovu pjesmu – rekao je mladi Petar i dodao da je za to sve zaslužna korčulanska krv. - Petre, Petre, rasplakao si me… Maloprije sam rekla da imam favorita i da je Superstar, ali to je očito bilo krivo. Ovo sve izgleda kao jedna gladijatorska Arena, a moram ti se i zahvaliti za sve što si donio u ovaj show – prva je rekla Severina. - Vrlo hrabro od tebe zato što si došao s hrvatskom pjesmom, a druga je stvar kad dođe engleska pjesma i drugačiji izgovor. Ovaj tvoj nastup bio je proračunat – rekao je Huljić, a Severina je rekla da je riječ 'proračunat' preteška. - Mislim da si napravio sve dobro i pametno, a osjećaj te nije varao. Dobro si zakucao ovaj kraj s Oliverovom pjesmom – ispričala je i Turković, a zatim je Petar priznao da je ovu pjesmu posvetio posebno dragoj mu dami u publici. - Ovu pjesmu posvetit ću jednoj mladoj dami u publici koja je veliki Severinin fan -rekao je, a Miletić se na to nadovezao. - Danas je moderno biti džentlmen, svaka čast. Reci mi samo kako ćeš potrošiti pedeset tisuća eura? - U svoju glazbenu karijeru… - iskreno je priznao 18-godišnjak.



Zatim je na pozornicu ponovno došao Toni Peruško, a izveo je pjesmu - Mjesto za mene glazbene skupine Urban & 4. – A miša mu, stvarno si dobar – poručila mu je odmah voditeljica Antonija Blaće. - Styling ti je bomba! Odličnu si pjesmu odabrao, i htjela bih ti reći da si imao super dinamiku. Ovaj nastup ti je za pet plus – objasnila je Nika Turković. - Zapalio si stage! Svaka čast, a mislim i da bi Urban bio zadovoljan. Ti si već pjevač, imaš i bend, a jedino ti možda fali pedeset tisuća eura… - rekao je Filip Miletić - Ne bi mi loše došlo… - priznao je Toni.



- Od prve emisije pratimo svakog tko se pojavio na bini i zamišljamo je li to to. Mi već tad radimo konstrukcije u glavi jer smo proračunati. Ti si odlična reklama za ovaj show, a možeš ljude za novu sezonu pozvati da se prijave, baš kao i ti – dodao je Huljić.

- Oni su sve rekli, a po meni si prošao jer si zaslužio, osvajaš glasom, stasom i skromnošću – dodala je za kraj Severina Vučković.

Nakon televizijskih reklama, na stage ponovno je došla Hana Ivković s pjesmom 'Što te nema' glazbenice Jadranke Stojaković. – Tvoj nastup bio je magičan – odmah joj je poručila Antonija Blaće. - Ovo se zove pametno žensko, iz tišine si napravila simfoniju. Imaš rijetku osobinu izvođača. Na pravom si mjestu, ti si naša Hana, ti si Superstar. Žao mi je što nisi cijelu pjesmu otpjevala, eto jedino to – rekla joj je Severina. - Mislim da je ovo moj omiljeni trenutak u ovom showu, tvoj nastup. Hvala ti na tome – kroz suze je rekla Nika Turković. - Neka mi oproste ostali kandidati, ali ovo je highlight večeri. Ti si primjer zašto je naš posao najljepši na svijetu, a ti si me tome i posjetila. Ja sam bez riječi – dodao je i Filip Miletić. - Niki sam prije tvog nastupa rekao da osjećam da ćeš sad zakucati. Prva pjesma te živcirala jer si jedva čekala doći do ovog trenutka – kazao je Huljić, a Hana je potvrdila:– to je istina. Potom joj je na pozornicu jedan dječak donio i cvijeće.

Sljedeći na pozornicu došao je ponovno Dino Miklaužić s pjesmom 'Ostala si uvijek ista' od legendarnog Mate Miše Kovača.

- Sa samo 18 godina izabireš pjesme ovakvih legendarnih pjevača. Hajdemo jedan pljesak za Mišu! – glasno je rekla Seve pa nastavila kako joj je najdraži Dino te da joj je srcu najbliži od ostalih kandidata. - Odličan si Dino! A reci mi što bi volio u životu pjevat- upitao je Huljić, a Dino je odgovorio: – mogu pjevat i 'rock and roll' i ovo domaće… - Za ovu pjesmu treba imati dušu, a ti je itekako imaš. Majstore! – uzviknuo je Filip Miletić. - Kratko ću reći da si ti jedan kralj dinamike. Savršeno i lijepo napraviš da to bude intimno i emotivno – poručila je Turković, a publika je govorila 'Dino mi te volimo'…

Nakon bloka reklama i podrške bivših kandidata koji su se dok je glasovanje trajalo nastupili na pozornici Superstara te otpjevalo zajedno pjesmu 'This is me' iz filma The Greatest Showman. – Hvala im na ovome, bilo ih je baš lijepo vidjeti – rekla je voditeljica Antonija, glasovanje je završilo, a potom se saznalo tko od četiri finalista ide u superfinale. Hana, Dino, Toni i Petar stali su na pozornicu te su čekali da voditeljica Antonija Blaće prozove imena onih koji nastavljaju put do pobjede.

Antonija Blaće prozvala je Hanu i Dinu te rekla kako upravo oni idu u superfinale! Oboje su morali izvesti svako po još jednu pjesmu kako bi se odlučio pobjednik. Nakon dugog bloka televizijskih reklama, na scenu je stupila Hana koja je otpjevala treću pjesmu emotivnu 'I'll never love again' od glazbenice Lady Gage.



Svojom izvedbom nikog nije ostavila ravnodušnim, a Severina i Nika Turković su zaplakale. Samo su se pohvale nizale na njezin račun. Filip Miletić ponudio joj je suradnju i rekao da su joj njegova vrata uvijek otvorena. Nakon Hane, nastupio je i Dino s pjesmom Bon Jovia – Bed of roses. Ovaj mladić, koji inače dolazi iz Huma na Sulti također je ostavio žiri u nevjerici kako je dobro izveo pjesmu. – Dostojan si muzike i finala – rekao je Filip Miletić, a ostatak žirija se složio. – Rekao si na početku da ti je najveća konkurencija Hana, a na kraju se tako ispostavilo… Što misliš tko će pobijediti? – upitala je Severina. - Više ništa ne mislim – kazao je Dino. Seve je potom dodala da je njezin sin glasovao nekoliko puta…

Antonija Blaće na kraju je prozvala Hanu i proglasila je pobjednicom!

