Supruga Dine Merlina ne voli javnost: Roditelji su ih htjeli rastaviti, a nekada su živjeli u siromaštvu

Edin Dervišhalidović, poznatiji kao Dino Merlin sinoć je priredio spektakl u zagrebačkoj Areni koju je napunio do posljednjih mjesta. Svojim hitovima, ovaj sarajevski čarobnjak – kako ga od milja zovu, uveseljavao je publiku svojim mega hitovima do sitnih sati, a sudeći po reakcijama publike – nema onog tko nije bio zadovoljan koncertom ovog umjetnika. Održao je prvi od četiri koncerta u zagrebačkoj Areni, a sinoć je ugostio i dvije pjevačice koje su njemu vrlo posebne i koje jako cijeni – Senidah i Ivana Banfić!



Osim što ima podršku svoje brojne publike i kolega izvođača – ima i onu svoje obitelji. A najveća podrška kroz cijelu njegovu karijeru zasigurno je supruga Amela koju rijetko imamo prilike vidjeti u javnosti. Ovaj bračni par ima jako skladan odnos, a zajedno su od pjevačeve 17. godine. Njihova ljubavna romansa nije započela jednostavno, a razlog tome su bili Amelini roditelji. Prema pisanju domaćih medija, oni nisu odobravali njihovu vezu zato što Dino, koji je tada išao u bravarsku školu nije bio imućan kao i oni.



- Borili smo se, krili, ali nitko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno vjenčali. Bilo je to romantično vjenčanje iako sam svoju ženu doslovno oteo. Uz nas su bili samo moj kum i Amelina sestra koja je bila kuma. Govor matičarke bio mi je predug, stalno sam gledao u vrata da ne bi netko naišao i pokvario našu sreću – iskreno je priznao Sarajlija za Exkluziv.ba pa dodao: - Sa svojom ženom Amelom sam od 17. godine i još uvijek mi je lijepo. Nemam problema ni skandala. Doduše, nismo u braku tolike godine, jer smo se zabavljali skoro pet godina – kazao je.



Glazbenik kojeg publika obožava i s nestrpljenjem očekuje sljedeće koncerte u zagrebačkoj Areni, otkrio je i da se između njega i Amele dogodila ljubav na prvi pogled. Možda zvuči kao klišej, ali ovaj pjevač je rekao kako nikada ne zaboravlja na važne datume kao što su godišnjice braka i rođendani, a i danas pamti da se u svoju Amelu zaljubio 8. kolovoza 1979. godine.

VEZANI ČLANCI:



Osim što su se suočili s problemom njezinih roditelja, suočili su se i s financijskim. On je otkrio kako se nakon jedne turneje po bivšoj Jugoslaviji vratio praznih džepova. - Moja žena je stajala na vratima, dočekala me s bebom. Naida je možda imala pola godine, a supruga Amela je baš završavala arhitekturu. Tiho me je upitala: 'Jesi li nam što donio? Nemam za mlijeko'. Ja nisam imao ni jedan jedini dinar. Nisam donio ništa jer nisam ništa zaradio. Bili su tu veliki troškovi. Dao bih sve da sam te noći mogao odgovoriti: 'Da, donio sam 100 maraka – prisjetio se Merlin početaka kada su dobili svoju kćerkicu.



Osim što svjetla reflektora ne voli ni Amela, ne vole ni njihova djeca – sin Hamza i kći Naida pa ih se jako rijetko može vidjeti u javnosti. Pjevač je sina uvukao i u svoj posao pa je tako danas Hamza u Dininom menadžerskom timu. Veliko veselje u njihove živote unio je Hamzin sin Nezir pa je tako 2020. Dino Merlin postao djed. Prema pisanju domaćih medija, Hamza je završio studij menadžmenta i političkih znanosti u Istanbulu, a Naida je završila studij na Oxfordu te je danas stručnjakinja za IT sustav i engleski jezik, a pokrenula je i svoj posao.

VIDEO Sin Aleksandre Prijović zabavljao se s mamom na pozornici