Muskova transrodna kći odgovorila ocu: 'On je lažov, znao je za moju tranziciju'

Nakon što je Elon Musk, izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, u intervjuu s Jordanom Petersonom, poručio kako je bio prevaren kako bi potpisao dokumente za davanje blokatora puberteta svojem djetetu Xavieru koji se sada zove Vivian Jenna Wilson, sada se oglasila i njegova transrodna kći Vivian, koja je 2022. u dobi od 18 godina zakonski podnijela zahtjev za promjenu imena i spola.

- Mislim da je pretpostavio da neću ništa reći i da ću ovo pustiti da prođe. To neću učiniti jer ako namjeravaš lagati o meni bezočno pred milijunskom publikom, neću to samo tako pustiti, kazala je za NBC News i dodala da je Musk bio upoznat s njenom tranzicijom, te kako je znao sve nuspojave njenog liječenja, za koje navodi da je uključivalo blokatore puberteta i hormonsku nadomjesnu terapiju. Međutim, dodaje da njih dvoje gotovo i nisu razgovarali posljednje četiri godine, a prisjećajući se djetinjstva napominje da je on bio prisutan "možda 10% vremena".

"Ta procjena je čak i pretjerana. To je samo činjenica iz tog vremena, nisam prije shvaćala koliko je to nenormalno iskustvo", rekla je.

Wilson je rekla da, otkad zna za sebe, Musk joj nije pružao podršku. Rekla je da je on rijetko bio prisutan u njezinu životu, ostavljajući nju i njezinu braću i sestre na brigu njihovoj majci ili dadiljama, iako je Musk imao zajedničko skrbništvo. Dodala je da ju je Musk grdio kad je bio prisutan.

“On se vrlo brzo razljuti. On je bezbrižan i narcisoidan", rekla je i dodala da ju je, dok je bila dijete, Musk maltretirao zbog pokazivanja ženstvenih osobina i vršio pritisak na nju da izgleda muževnije, uključujući i tjeranje da produbi svoj glas već u osnovnoj školi.

“Išla sam u četvrti razred. Išli smo na putovanje za koje nisam znala da je zapravo samo reklama za jedan od njegovih automobila, i on je stalno vikao na mene zlobno jer sam imala previsok glas. Bilo je okrutno", rekla je.

Vivian je jedno od šestero djece koje Musk dijeli s bivšom suprugom Justine Wilson. Musk je ranije za nju rekao da je "homoseksualka i pomalo autistična" te da je kao dijete uzimala njegovu odjeću iz ormara, a ona kaže da je njegovo sjećanje u potpunosti lažno.

