FOTO Slavna glumica važnu godišnjicu obilježila izazovnim fotkama. Gole grudi prekrila dvjema macama

Američka glumica Halle Berry obilježila je 20. godišnjicu izlaska svog najpoznatijeg filma "Catwoman". Atraktivna glumica je u toplesu pozirala s dvije crne mačke povodom ovog jubileja. - Prošlo je 20 godina otkako sam imala čast oživjeti ovaj kultni lik - napisala je u utorak na svom Instagram profilu. - Uvijek će mi biti pri srcu i zauvijek ću biti Patience Phillips, odnosno, Catwoman - dodala je Halle, prisjećajući se uloge "žene-mačke".

Nadalje, glumica je zahvalila obožavatelju po imenu Jee što joj je pomogao spasiti dvije crne mačke na fotografiji. - Kada su se te crne ljepotice pojavile u mom dvorištu tražeći svoju majku, Jee nam je pomogla kroz proces spašavanja. Zauvijek ću biti zahvalna - istaknula je. Na fotografijama je filmska zvijezda odbacila gornji dio odjeće, noseći samo crno donje rublje i crnu masku s mačjim očima. Berry je strateški postavila dvije mačke kako bi pokrila svoje gole grudi dok je pozirala stojeći i ležeći u krevetu. Malo je reći da su obožavatelji bili oduševljeni koliko je dobitnica Oscara sjajno izgledala na fotografijama dva desetljeća nakon uloge Catwoman, piše Page Six.

Nedavno je za Daily Mail priznala da je mrzila reakciju koju je film dobio. Film je snimljen s budžetom od 100 milijuna dolara, a zaradio je 82,4 milijuna dolara na blagajnama te pokupio negativne kritike.

- S obzirom na to da sam crnkinja, naviknula sam se nositi s negativnošću na leđima, boriti se, biti riba koja pliva uzvodno. Naviknula sam prkositi stereotipima i iz ničega tražiti izlaz. Malo lošeg publiciteta o filmu? Nije mi se svidjelo, ali to nije moglo zaustaviti moj svijet niti me odvratiti od toga da radim ono što volim. Mrzila sam što je sve to stavljeno na mene i mrzim što je to, dan danas, neuspjeh. Znam da ga mogu nositi. Još uvijek imam karijeru 20 godina kasnije. To je samo dio moje priče - kazala je atraktivna glumica.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Halle je jedna od najplaćenijih hollywoodskih glumica danas, a ona definitivno voli šokirati javnost. Tako je nedavno, točnije u svibnju ove godine njezin suprug objavio njezinu golu fotografiju te poručio: "Sretan Majčin dan iz dubine moje duše. Oh, nisam trebao ovo objaviti. Ali moramo priznati da je opaka majka", napisao je njen suprug Van Hunt na svom Instagram profilu gdje je objavio i fotku gole Halle. Ova objava izazvala je podijeljene reakcije fanova.

"Zašto si ovo napravio?", "Kako mogu zumirati ovu fotografiju?", "Nadam se da nijedan muškarac neće ovako pokazivati koliko me voli", "Kako je zgodna", pisali su mu. Glumica je, inače, svoj put započela kao missica i to 1986. godine kada je sudjelovala na izboru za Miss SAD-a te bila druga pratilja. Na natjecanju za Miss svijeta osvojila je šesto mjesto.

U tom razdoblju počela se baviti i glumom i to nakon što se preselila iz Clevelanda u New York. Na početku karijere nije imala mnogo novca, a jedan period svog života živjela je i kao beskućnica. Tada je imala 21 godinu te je živjela u skloništu za beskućnike. Naime, Halle se morala preseliti kako bi ostvarila svoje snove, a za to joj je bio potreba i novac. Prvih nekoliko mjeseci pomagala joj je majka, a potom joj je i ona prestala slati novac, pa se glumica morala sama snaći. Berry je kasnije jednom prilikom kazala da je zahvalna majci na njezinom potezu, jer se tako naučila brinuti za sebe.

Nakon osvajanja ovih prestižnih nagrada, u Hollywoodu je postala sve poznatija i traženija te je dobivala sve značajnije uloge. Tako je za ulogu u filmu 'Bal čudovišta' iz 2001. godine osvojila i nagradu Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu. Ova nagrada upisala ju je i u povijest jer je upravo ona jedina crnkinja kojoj je to pošlo za rukom.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek, zasjao je u ružičastom odijelu