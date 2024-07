Bili smo na snimanju popularne serije: 'Mrkomir je mješavina buzdovana i tratinčice'

Stara poslovica kaže kako život piše romane, a nekad je sama stvarnost nevjerojatnija od serija i filmova. Toga se već četiri sezone drže i autori serije "Mrkomir Prvi", čije se snimanje ovog tjedna završava u studiju Jadran filma u zagrebačkoj Dubravi. Ekipa se tamo okupila početkom lipnja i svakog dana od jutra do večeri snimala nove epizode serije, koje ćemo na HRT-u gledati u listopadu. Srednjovjekovni kostimi i perike koje su glumci morali nositi u studiju bez klime nekom bi se mogli činiti kao velika muka, no svi su nam redom govorili kako su postali prava ekipa te da su jedva čekali lipanj da ponovno snimaju "Mrkomira".

Goran Navojec kao knez Mrkomir I., Ozren Grabarić kao Slavomir, Ecija Ojdanić kao kneginja Anuša, Mirna Mihelčić kao njihova kći Maruša, Paško Vukasović kao Mrkomirov izvanbračni sin, Roko Sikavica kao fratar Držiha i mnogi drugi glumci i u novoj sezoni pružit će nam salve smijeha.

– Kao što imate prilike vidjeti, ova srednjovjekovna serija zaista se snima i u srednjovjekovnim uvjetima. To je dobro ako gledamo po metodi Stanislavskog, da se dobro uživimo u naše uloge. No zaista je prekrasna ekipa, svi zajedno dišemo četiri sezone. Sretni smo jer je materijal i dalje uzbudljiv i kreativan, vjerujemo da će gledatelji ponovno biti zadovoljni – rekao nam je Goran Navojec. Pitali smo ga i koliko se sam Mrkomir promijenio u ove četiri sezone.

GALERIJA: Huljić, Kutlić, Dino Jelusić... Pogledajte koje su sve slavne 'face' stigle na vjenčanje Matije Cveka

– Mrkomir je mješavina buzdovana i tratinčice i on se ne može promijeniti i da hoće. On je sad moj i vrlo teško radi na sebi. I dalje je sve što ga čini Mrkomirom, od njegove naivnosti i gluposti, ponekad i hrabrosti, pa do praznovjerja, do toga što se sukobljava sa svim novim pojavama u njegovoj kneževini, a ima ih jako puno. Nekako je uvijek na tankom ledu i pleše po rubu. Za glumca je to vrlo zahvalan materijal – rekao je Navojec koji je sa smiješkom dočekao i opservaciju da bi se takav jedan vladar mogao kandidirati i na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj.

– Pa ja mislim da bih u sadašnjoj kneževini vrlo lako dobio izbore, nasmijao se Navojec i dotakao jedne aktualne teme.

– Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi kmetovi i podanici reagirali da Mrkomir sebi podigne plaću za 60 posto – rekao je i dodao da nitko nije očekivao da će serija postati toliko popularna.

– Mi glumci ne razmišljamo o tome. Dogodilo se da se ljudima svidjelo pa smo snimili četiri sezone, a nadamo se da bismo mogli potegnuti i dalje, jednostavno zato što ljudi vole tu korespondenciju između sadašnjosti i onoga što provučemo kroz filtere povijesti. Sad već kuže da se, kad govorimo o borbenim konjima, referiramo na Rafale. Onda imamo i čuveno Sveučilište u Trnbusima na kojem svi moji podanici kupuju diplome. Jedino što je zanimljivo je da današnjoj vlasteli takvi mrkomirski propusti pobjegnu u medije, a kod Mrkomira je to sve transparentno – objasnio je Navojec tajnu uspjeha serije.

Dodaje kako ona pretresa teme kao što su zdravstvo, školstvo, pravosuđe, Sabor, političare, a kako se govori o Franačkoj državi, u pitanju je i odnos sa današnjom Europskom unijom, provučen kroz srednji vijek. Obrađuju se i neradne nedjelje, inflacija, gospodarski pojas, vidjet ćemo i izbor za pjesmu Frankovizije, a Mrkomir će izraziti sumnju u njegovu namještenost. Ecija Ojdanić nastavlja glumiti Anušu, Mrkomirovu suprugu.

– Pravi je dar da iz sezone u sezonu možemo tako razvijati lik i odnose među nama. Ovu ekipu čine iznimni profesionalci i još veći zafrkanti, ali uvijek je posao na prvom mjestu. Koliko vrijedno radimo, toliko se i zezamo. Rijetkost je naći takvu ekipu u kojoj nitko ne iskače i ne preuzima atmosferu svojim privatnim temama. Uvjerena sam da možemo snimati još nekoliko sezona – kazala je Ecija. Dodala je i kako će odnos Anuše i Mrkomira i dalje biti pun sukoba oko muško-ženskih principa, no u svemu tome ima puno ljubavi, rekla je Ojdanić.

– Jedan obožavatelj serije rekao mi je kako nas voli gledati jer se Mrkomir i ja svađamo baš poput njega i njegove žene, rekla je. Ozren Grabarić, koji tumači ulogu Slavomira, rekao je kako mu uloga i dalje predstavlja izazov. – Jako sam zavolio ulogu jer Slavomir ima dozu zločestoće, on je uvijek malo podmukao i gleda svoj interes, zaljubljen je u dukate i gleda kako svaku situaciju okrenuti u svoju korist – rekao je Grabarić i dodao kako voli glumiti i zločeste likove, jer time dobiva ravnotežu, a oni zločesti uvijek su poseban izazov.

VEZANI ČLANCI:

Serija "Mrkomir Prvi" nastala je prema ideji Ognjena Sviličića i Snježane Tribuson, zbiva se u ranom srednjem vijeku, u kneževini kojom vlada knez Mrkomir. Scenaristi nove sezone su Zoran Lazić, Tonći Kožul, Marko Hrenović, Branko Ružić, Igor Šeregi i Filip Maloča, a redatelji Igor Šeregi, Dražen Žarković, Aldo Tardozzi, Goran Kulenović, Jakov Nola i Filip Maloča.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu