Meghan Markle zabrinula sve najnovijim fotografijama, izgleda mršavije nego ikad

Paparazzi su uspjeli uhvatiti Meghan Markle prvi put nakon što su u javnosti otkrivena imena dva člana kraljevske obitelji koji su komentirati boju kože njezina sina Archieja. Naime, uhvatili su je u šetnji Los Angelesom, a jedan je detalj posebno privukao pažnju.

Mnogi su primijetili da je vojvotkinja od Sussexa mršavija nego ikad, zbog čega su mnogi zabrinuti. Ipak, ona je izgledala dobro raspoložena i nasmijana je šetala ležerno obučena. A čini se kako redovito vježba, jer je nedavno pokazala i mišićave ruke.

Nizozemska verzija nove knjige Omida Scobieja "Endgame", vrsnog poznavatelja kraljevske obitelji koji je do sada napisao mnoge knjige o njima, povučena je iz prodaje u toj državi jer je navodno u njoj slučajno otkriveno koji je član kraljevske obitelji komentirao boju kože Harryjeva i Meghanina sina Archieja. Sporni odlomak je prije objave izbačen iz engleske verzije knjige, no čini se kako nisu na vrijeme stigli to napraviti u Nizozemskoj, ili su dobili krivu verziju za prijevod.

A iako je Nizozemska brže-bolje reagirala na ovaj propust te je većina britanskih medija poštovala diskretnost i iz poštovanja nije pisala o kojem je imenu riječ, a što su Nizozemci prvi otkrili, britanski novinar i voditelj bez dlake na jeziku ipak je u eteru sve javno rekao. Naravno, radi se o Piersu Morganu, novinaru koji je svojedobno dao otkaz u emisiji "Good Morning Britain" zbog svađe s kolegom oko Meghan Markle. U svojoj novoj emisiji koju je pokrenuo prošle godine "Piers Morgan Uncensored", žestoko je kritizirao Scobieja kao simpatizera kraljevske obitelji, a koji tvrdi da on nije imenovao članove kraljevske obitelji već da su se ona u nizozemskoj verziji pojavila greškom.

Morgan je zato otkrio o kome se radi, a on je rekao čak dva imena koja su komentirala Archiejevu boju kože - kralj Charles III., Harryjev otac i tadašnji princ i princeza od Walesa Kate Middleton, supruga Harryjeva brata Williama. Reakcija Britanske palače na otkrivanje ova dva imena još uvijek nije stigla, no u medijima se počelo nagađati kako Palača planira poduzeti i pravne korake.

