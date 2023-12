Zaljubljeni Željko Samaradžić na eventu se nije odvajao od supruge Maje koju ne viđamo često

Jeda od najomiljenijih pjevača u regiji Željko Samardžić prošlog je petka gostovao na koncertu Aleksandre Prijović, a ovog je tjedna u društvu supruge Maje u Beogradu došao na dodjelu nagrada Naxi radija. Maja i Željko su u braku 45 godina, a glazbenikovu suprugu ne viđamo često u javnosti, pa je ovo bila jedna od rijetkih prilika da ih vidimo zajedno. Zaljubljeni Željko cijelo je vrijeme suprugu držao ispod ruke.

- Uvijek sam znao da će mi biti najljepše kada sam uz obitelj, u surovim vremenima nisam radio ružne stvari, s Majom sam preko 45 godina u braku, imam tri kćeri, četvoro unučadi, osjećam se sretno i ispunjeno. To mi je najvažnije. Što smo stariji, Maja sve češće ide sa mnom na događaje, bila je i Skoplju s nama na snimanju spota. Poprilično ima sluha, nije nikada izdvajala moje pjesme, ali jedna je posvećena njoj, Marina ju je napisala. Zvala me je tada u dva u noći i rekla mi: ''Jednu sam pjesmu napravila i posvetila je tvojoj Maji'', to je bila pjesma ''Pokaži mi šta znaš'', i tu pjesmu pjevam u čast svih žena koje su ušle u ozbiljnije godine", izjavio je Željko u razgovoru za Blic i dodao da u njihovom braku nije sve uvijek bilo glatko, no jedno su drugom najveća podrška.

05, December, 2023, Belgrade -Naxi Radio's 29th birthday celebration was held at the Hyatt Hotel. Maja Samadzic, Zeljko Samardzic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 05, decembar, 2023, Beograd - Proslava 29. rodjendana Naxi radija odrzana je u hotelu Hyatt. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

- Sve oko nas rezultat je naše ljubavi, razumijevanja i uvažavanja, počevši od prvog dana, kada smo, kao mladi, do ušiju zaljubljeni, jedno drugom glasno rekli da, kazao je glazbenik.

Upoznali su se u njegovom rodnom Mostaru. Sa svojim bendom nastupao je u dvorani Ekonomske škole, gdje ju je prvi put i zapamtio u publici kao tihu i sramežljivu djevojku.

"Rekli su mi da nemam šanse kod nje jer je ona bila odlična učenica i njezin otac je bio profesor, te joj se zbog toga sigurno neće svidjeti jedan glazbenik. Ipak, odlučio sam riskirati i prišao sam joj. Započeli smo razgovor, a onda sam je nakon nekoliko minuta u šali pitao da se uda za mene. Deset mjeseci smo se zabavljali, a onda sam je nakon njezine maturalne večeri na kojoj sam pjevao - ponovno pitao da se uda za mene. Maja je pristala iako su se njezini roditelji suprotstavili toj odluci. Vjenčali smo se u društvu kumova i nekoliko prijatelja. Ja sam tada imao 22 godine, a ona 18", prisjetio se Željko u jednom intervjuu.

