Lorena iz 'Braka na prvu' pohvalila se velikim uspjehom: 'Hvala svima koji su me podržali'

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' , Lorena Farkač pohvalila se velikim uspjehom. Naime, Lorena je otkrila da je diplomirala.

"Napokon! bacc. rel. publ.! Hvala mojim najdražima što su me došli podržati na jedan od meni najvažnijih događaja i hvala svima koji su me podržali i bili uz mene kroz ove tri godine. Jedno poglavlje života završeno, a sada jedva čekam vidjeti gdje će me život odvesti dalje", napisala je uz fotografiju s diplomom.

Lorena u showu nije pronašla ljubav, a otkrilo se je u vezi s jednim Francuzom kojeg je upoznala dok je tamo studirala. Dečko nije bio s njom na fotkama kada je diplomirala, zbog čega su se mnogi zapitali je li ljubavi došao kraj?

A ovako je Lorena komentirala situaciju sa svojim 'suprugom' u showu.

- U niti jednom trenu nisam bila zaljubljena u Stefana. Ekstrovert sam te se s osobama koje su mi bliske tako i ponašam. S obzirom na to da je on muško, ljudi mogu pogrešno protumačiti stvari. No da mi je bio jako drag i da mi se sviđao - to je istina - rekla je ranije za RTL.

Kazala je i kako su ona i Stefan danas u odličnim odnosima.

- Stefan i ja smo si odlični danas. Smatram da smo od svih parova ostali u najboljem odnosu. Čujemo se i viđamo dosta često, ali naravno - sve na prijateljskoj bazi punoj poštovanja. Volim se naći s njim i samo pričati o stvarima, veliki smo prijatelji, kazala je i otkrila kako je upoznala dečka.

- Imam dečka od studenoga 2022. godine. Moram reći da sam u veoma sretnoj vezi i da se osjećam predivno. Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj. Kao i Dario ranije, naglasila je da se ništa između njih nije dogodilo.

- Ništa se nije dogodilo između mene i Darija. Mi smo od samog početka isključivo prijatelji, i to se neće promijeniti. Podsjetimo treću sezonu zatvorili su Lorena i Stefan, a eksperte je odmah zanimalo jesu li skupa.

''To što smo mi rekli da ostajemo, nije ni jednom trenutku značilo da smo ušli u neku vezu. Željeli smo nastaviti u odnosu u kakvom smo bili pa ćemo vidjeti što će vrijeme donijeti'', rekla je Lorena.

