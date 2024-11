Superpotjera // HRT 1 - četiri ruže

"Potjera", odnosno njezina "super-varijanta", ušla je s vremenom, i to polako, ali sigurno, u elitni klub kultnih televizijskih natjecateljskih formata, još od legendarne "Kviskoteke", pa preko "Milijunaša" i "Najslabije karike". Natjecatelji i lovci u "Potjeri" već godinama u točno određen sat privlače gledatelje pred male ekrane, a ono što je posebno poticajno vidjeti jest kako je žar za točnim odgovorom jednako snažan kao i prvog dana. U "Superpotjeri", kada lovci surađuju protiv natjecatelja, iznimno je zanimljiva njihova dinamika, koliko svaki želi dati točan odgovor, kako se prilikom svakog netočnog odgovora povede rasprava što i kako te kako jedni druge pohvale kada netko da odgovor koji drugi nisu. No, još je zanimljive vidjeti, kao u prošlotjednoj epizodi, kada lovci prepoznaju dobrog natjecatelja, kako zdušno navijaju za njega, iako su u suštini protivnici. Jednostavno ih je gušt sve zajedno gledati!

Supertalent // NOVA TV - tri kaktusa

Svašta se na našoj televiziji naziva "super" pa tako i Nova TV svoju super-emisiju za trku ima. Ipak, dosta u toj trci zaostaje. "Supertalent" već 11 sezona okuplja supertalente, i dok "Potjeru" možemo pohvaliti zbog jednakog entuzijazma kao i prvog dana, ne može se nažalost isto reći i za ovaj show. Koliko god se produkcija trudila, jednostavno to više nije to. Daleko je današnji "Supertalent" od onih dana kada su natjecatelji zbilja ostavljali bez daha, a za njih se zdušno navijalo. Sada, unatoč dobroj produkciji, sve djeluje nekako ispuhano, isforsirano i, da se poslužimo rječnikom društvenih mreža - fejk. Najvažnije je da gledatelj vjeruje u ono što gleda, a u slučaju "Supertalenta" nisu uvjerljivi ni natjecatelji, ni žiri, pa čak ni publika dok plješće. Čast izuzecima i iznadprosječnim talentima, ali oduševljenje pričanjem viceva ili zgražanje nad očito unaprijed dogovorenom točkom jednostavno ne može kupiti gledatelje. Tako je nedavno jedan od natjecatelja, navodno, odustao od showa jer mu je produkcija postavila ultimatum kako bi njegova točka trebala izgledati. Ne možemo znati što se u tom slučaju točno dogodilo, ali takva prozivka, zajedno sa sve češćim nastupima stranih natjecatelja koji praktični profesionalno idu od države do države i od showa do showa, dodatno dovode u pitanje koliko je cijela priča autentična.

Superstar // RTL - dvije ruže

Festival superlativa nastavlja se na RTL-u s njihovim "Superstarom", u sklopu kojeg se prošlog vikenda održao "recall". Za sve koji se ne razumiju u fancy nazive, birali su se finalisti, ali očito se netko htio praviti važan u maniri djece vrtićke dobi kada od nekoga čuju novu riječ pa je koriste i gdje treba i gdje ne treba pa neka bude "recall". Ipak, ostaje nepoznato zašto je odabran baš naziv koji, kada se mali milijun puta ponovi u eteru, ostavlja dojam kao da si na placu i iz televizora trešti "rikola, rikola, rikola"... Na stranu glumatanja s nepotrebnim anglizmima, bila je zapravo riječ o dosta zanimljivoj fazi natjecanja koja je, nažalost, prekratko trajala. Dosta dugo su se emitirale eliminacije, da bi onda doslovno u dva dana žiri od 80 natjecatelja, koji su prošli dalje, odabrao samo 10. Još su i sami naglasili da netko može biti sjajan, ali imati loš dan i to je to. Šteta, bilo bi zanimljivije gledati ta nadmetanja nego često loše audicije.

Novi život pod suncem // RTL 2 - četiri kaktusa

Ničeg "super", pa čak ni u nazivu, nema na Drugom programu RTL-a, na kojem i dalje caruju reprize repriza serija koje već svi znamo napamet. Doslovno od jutra do sutra - "Zločinački umovi", "Prijatelji", "Teorija velikog praska", "Dva i pol muškarca", "Castle", "Chicago u plamenu", "CSI", "NCSI"... i tako u krug. Nit' filmova, nit' dokumentaraca, tu i tamo neki show na kapaljku vikendom. Tako se trenutačno može pogledati "Novi život pod suncem", a u čijem službenom opisu stoji ovako: "Reality serija prati odvažne britanske poduzetnike koji život iz snova počinju na novim lokacijama, mjestima tople ugodne klime, najpopularnijim destinacijama Otočana za odmor - u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu". Eto nam nešto što nije serija i što je potpuno nezanimljivo hrvatskom tržištu. Jer što bi gledatelje moglo privući više od priče o "dvojici vlasnika kuće za odmor koji pokreću tečaj umjetnosti i večer tapasa" ili o "vlasnici kafića iz Liverpoola koja spašava svoj posao od poplave na Costi del Sol"? Očito RTL nema odgovor na to pitanje, ali definitivno zna kako gledatelje odbiti pa možda samo da počnu raditi suprotno od uobičajenog.

