U seriji 'Tračerica' bila je razmažena bogatašica, a u stvarnom životu rođena je u zatvoru

Glumica Leighton Meester (38) proslavila se u seriji 'Tračerica' kao razmažena bogatašica Blair Waldorf, ali u stvarnom životu njezina priča nije bila nimalo idilična niti nalik životu lika koji je glumila u seriji. Njezini otac i majka, Doug i Constance, bavili su se mutnim poslovima zbog kojih su naposljetku i završili u zatvoru. Bili su umiješani u lanac krijumčara droge, koju su prenosili s Jamajke u Sjedinjene Američke Države. Osim njih, u cijelu priču bila je umiješana i mamina sestra, Judy. Ona je uspjela pobjeći iz zatvora i tako postala prva žena koja je dospjela na popis 15 najtraženijih osoba. Majka Constance je Leighton rodila u bolnici, no nakon nekog vremena ipak se morala vratiti u savezni zatvor i odslužiti kaznu do kraja.

Za Leighton su se tada brinuli njezini baka i djed, a prošlost njezinih roditelja nije ju nikada sputavala. Njezini roditelji razveli su se 1992. godine. Sa 11 godina preselila se u New York City zajedno s majkom gdje je pohađala školu. Kasnije se s 14 godina preselila u Los Angeles i pohađala holivudsku srednju školu i gimnaziju Beverly Hills. Školsko obrazovanje završila je u privatnoj školi. Otprilike u ovo vrijeme započela karijeru modela za dizajnere poput Ralpha Laurena. Također se pojavila u reklamama za brendove kao što su Clearasil i Tamagotchi.

VEZANI ČLANCI

- Shvatila sam da ne možete nikoga osuđivati – osobito roditelje za ono što su učinili u svojoj prošlosti - izjavila je još prije za US Magazine. Godine 2013. zaručila se za glumca Adama Brodyja. Vjenčali su se 2014. godine i godinu poslije dobili kćer, Arlo Day Brody, a prije četiri godine dobili su sina. Leighton Meester je prije dvije godine Netflixov film 'The Weekend Away' snimala u Hrvatskoj. Nakon snimanja u jedno intervju je govorila o majčinstvu i poslu, a otkrila je kako su joj boravak i snimanje u Hrvatskoj jako teško pali zbog odvojenosti od djece i supruga.

GALERIJA Znate li tko je ovo? Bila je mnogima omiljena bucka, danas ima 55 godina i nikad nije bila mršavija

- Rad mi donosi najveću grižnju savjesti zato što želim biti uz djecu, zabavno mi je uz njih. Mislim da je odlično to što radim, ali ovaj svijet, naše društvo, ne daju nam baš prilike da se osjećamo 'cijelo' kao majka i poslovna žena. Ako odem na posao i ostavim djecu, ili kada sam s njima, osude su uvijek prisutne - rekla je glumica za ET. Dodala je i kako se tijekom snimanja u Hrvatskoj jako loše osjećala, a spas joj je bio što je prva dva tjedna provela uz obitelj.

Radnja ovog filma prati dvije prijateljice Beth (Leighton Meester) i Kate (Christina Wolfe) na odmoru u Hrvatskoj, točnije Splitu. Nakon ludog noćnog provoda, Kate je ubijena, a njezina prijateljica Beth optužena je za ubojstvo dok se glumac Amar Bukvić pojavljuje u ulozi policajca Pavića. Scenarij filma temelji se na romanu Sare Alderson, no za razliku od knjige, prijateljice umjesto Lisabona posjećuju Split.