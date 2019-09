Tanja diže tlak konkurenticama, ne dira ju što misle o njoj: 'Osjećam da sam im antipatična'

U jučerašnjoj epizodi gledatelji su vidjeli kako je protekao put u Kanadu, Njemačku i Čile, a sada su na redu Danielove i Jackove dame.

Mladi Ekvadorac na svom će imanju ugostiti Tanju Šustić, Ivanu Ćulum i Maju Rajković, dok u Australiju lete Tina Merčep, Karolina Grubić i Ana Radoš. Lagane trzavice među Danielovim djevojkama osjetile su se već na putu do aerodroma, a nastavile su se i u avionu. Na svako Majino pitanje, Tanja je odgovarala provokacijom. ''Pokušavam 'iskulirati' kad Tanja radi scene jer ne želim jednostavno ulaziti u nekakve razgovore s njom jer ne vrijedi'', priznala je Maja.

Foto: Promo

''Osjećam da sam djevojkama antipatična iz razloga što sa sobom nosim jednu energiju koju je jako teško shvatiti i prihvatiti. Ne mislim da me mrze… Ali da sam im antipatična – itekako!'', komentirala je Tanja.

No najnervoznija je ipak bila Ivana koju je čekao prvi let avionom u životu – i to odmah na drugi kontinent! ''Samo da ne završimo u oceanu'', komentirala je.

Putovanje od 12 sati od Pariza do Ekvadora dame su kratile na razne načine, a druželjubiva Tanja upoznala je mlade Ekvadorke s kojima je pronašla zajednički jezik. ''Pohvalile su me da izgledam kao neka bogatašica iz Ekvadora'', pohvalila se.

Dvanaest sati kasnije stiglo je vrijeme za konačni susret s Danielom kojeg su na aerodrom dopratili i jednako veseli roditelji. ''Jako sam uzbuđen što su djevojke došle'', priznao je mladi farmer. ''Kad smo stigle na aerodrom, Daniel nas je sve pozdravio jednako, ali se više posvetio Tanji i mislim da to baš nije O.K. jer bilo bi ljepše i ugodnije nama da smo svi zajedno provodili vrijeme'', nije baš bila zadovoljna Maja. ''Samo da ne bude nekih velikih trzavica'', dodala je Ivana.

Među Jackovim damama bilo je nešto manje vidljivih tenzija, no jednako velike nervoze pred dugi put. ''Cure su odlične, ali ih ja ne smatram konkurencijom. One meni ne mogu konkurirati'', kazala je Ana. Red spavanja, red upoznavanja drugih putnika, jedno presjedanje u Dubaiju – i djevojke su sretno sletjele u Melbourne. ''Nećemo spavati, mi ćemo sad partijati cijelu noć'', dobro su raspoložene bile Jackove dame. A u Ekvadoru, djevojke su provodile prvi zajednički dan s Danielom, koji je priznao da se još uvijek nije naviknuo na Tanjine brze promjene raspoloženja.

''Što se tiče Daniela, tu sam sto posto sigurna da je to to, da se taj dečko zagledao u mene i da tu može biti nešto'', priznala je Tanja. ''Mislim da je Tanja malo previše samouvjerena. Daniel pokazuje interes i za Ivanu i za mene… Mislim da Tanja nije konačna odluka'', dodala je Maja. Svanulo je i novo jutro u Melbourneu i djevojke su bile i više no spremne konačno vidjeti svog farmera, a spreman je bio i Jack koji ih je, poput pravog džentlmena, dočekao s buketima.

''Dočekao nas je kao pravi gospodin… Djelovao je iskreno sretno kad nas je vidio, ali ne zna što ga čeka sad idućih nekoliko dana'', bile su zadovoljne dame.

Foto: Promo

Daniel je svoje dame odveo u obližnji restoran kako bi uživale u lokalnim specijalitetima, a potom će po prvi put umočiti noge u Tihom oceanu. ''Ipak mi je draža Dalmacija'', komentirala je Ivana.

''Htio bih produbiti vezu s Majom… Ne želim biti samo s Tanjom'', priznao je Daniel, dok je Tanja bezbrižno uživanje uz obalu iskoristila kako bi Daniela odvukla od ostalih djevojaka. ''Pustila sam da se 'izguštiraju' i onda je bilo vrijeme za Tanju… Ja sam uletjela, nisam napravila ništa što inače ne bih. Nasmijala sam se, Daniel se okrenuo odmah oko mene'', ispričala je Tanja koja je pokušala zavesti Daniela senzualnim plesom. ''Nismo tamo samo došli piljiti u ocean'', dodala je.

''Nije pokazala da može pridobiti pažnju na neki drugi način osim na dramu…Svatko ima neke svoje adute'', rekla je Maja.

''Bez Tanje nema zabave'', jednostavno je rekla Tanja.