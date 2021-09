U Hrvatskoj bi se cijepljeni trebali buniti, a antivakseri sakriti u mišju rupu

Dolazi jesen i sezona boravka u zatvorenim prostorima, a u Hrvatskoj smo i dalje u nedoumici kako će ona izgledati s obzirom na ubrzanje novog vala, ali novog vala epidemije. Poglavito se to odnosi na event industriju i koncertne aktivnosti koje nakon kakvog-takvog, ali barem nekakvog oporavka prošlog ljeta, s dolaskom hladnog vremena opet čeka neizvjesnost. Postoje neke blage i neslužbene naznake da bi se možda, ali za sada je to još uvijek samo možda, mogli “otvoriti” klubovi, koncertne i sportske dvorane i pustiti da rade punim kapacitetom, uz predočenje COVID potvrda posjetitelja. Možda bi to bilo i najpravednije rješenje, da barem oni koji su se cijepili počnu uživati u plodovima “čipiranja” i prestanu biti taoci one polovice koja se i dalje rukama i nogama bori protiv “Gejca” i nuspojava koje vide na svakom koraku. Bilo bi to najpravednije i zato što tako već funkcioniraju mnoge europske zemlje u kojima je očitavanje CovidGo aplikacije dozvola za ulaske i u svakodnevne postaje poput restorana i trgovačkih centara, kamo naš narod ionako odlazi više negoli na kazališne predstave ili koncerte. Dakako, kod nas uvijek postoji strah vlasti da bi oštra podjela ljudi za ulazak u šoping-centre mogla izazvati najveći revolt, jer tamo najviše i odlaze, ali to bi bilo najpraktičnije rješenje nakon kojega bi i antivakseri shvatili da je vrag odnio šalu i da više nema smisla boriti se protiv cijepljena i maski.