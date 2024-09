Tuga u obitelji vizažistice iz 'Tvoje lice zvuči poznato': Neću te više vidjeti, ali živjet ćeš sve dok ću i ja živjeti

Naša vizažistica Marina Mamić, poznata po svojim hit videima u kojima pokazuje kako se samo sa šminkom i talentom transformira u slavne osobe objavila je tužnu vijest. Na Facebooku je napisala da je preminuo važan član njene obitelj. Riječ je o njenom ujaku. Marina mu je posvetila emotivnu objavu.

- Da postoji pravednost na ovome svijetu ti bi i dalje bio tu sa nama. Da postoji pravednost na ovom svijetu ti bi me ovakvu uplakanu dočekao sa svojim zaraznim osmijehom, zagrlio me, nasmijao sa nekom od svojih šala i popravio bi mi i najgori dan. Ali pravednosti nema i danas se moram nekako oprostiti od tebe, a ne želim. Neću te više vidjeti, ali živjet ćeš sve dok ću i ja živjeti, u svim predivnim uspomenama koje imam s tobom. Sretna sam što sam imala takvog ujku na kojeg sam se mogla osloniti i za kojeg sam znala da bi došao u bilo koje doba dana i noći. Trag koji si ostavio na svima koji su te poznavali je neizbrisiv. To mogu samo veliki ljudi, a ti si bio najveći. Hvala ti daidža moj. Voli te tvoja ‘joysticka’ i falit ćeš mi zauvijek - napisala je Mamić.

Marina je, inače, bila vizažistica u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Godine 2021. podvrgnula se teškim operacijama. Operirala je nosi bradu, te čeljust. - Da, prošla sam zapravo dvije velike operacije u posljednja tri mjeseca. Operaciju nosa i operaciju brade. Operaciju brade sam imala prije nekih mjesec dana pa se još uvijek oporavljam od nje - ispričala je Marina za medije.Javnost ju je upoznala kroz genijalne transformacije u poznate osobe koje je objavljivala na svom Instagram profilu, a bila je zaslužna i za brojne maske i transformacije natjecatelja showa "Tvoje lice zvuči poznato". Opisala je i kako je izgledao oporavak nakon operacija.

GALERIJA Nestvarna ljepota glumice Angeline Jolie (49)

- Najgori dio sam, nasreću, već prošla. Prvih tjedan dana nisam mogla jesti ništa osim tekuće i kašaste hrane, bila sam strašno natečena, morala sam spavati u poluležećem položaju, nisam mogla otvoriti usta zbog čega sam teže pričala i zbog čega mi je bilo teže četkati zube. No sada je sve to iza mene i jedino što mi sada još preostaje je da čekam da mi otok u potpunosti splasne. - ispričala je Marina.

VIDEO Herojski čin Bon Jovija: Prišao je ženi koja je stajala na rubu mosta i pružio joj ruku