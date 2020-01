Trudna Ella Dvornik doživjela prometnu nesreću

Blogerica Ella Dvornik objavila je novi video na YouTubeu u kojemu je fanovima otkrila da je imala prometnu nesreću na stanici za tehnički pregled. Srećom, nitko niije nastradao, ali Ella se našalila da je skoro rodila.

U videu je uz spomenuto snimala kupovinu novoga auta u društvu supruga Charlesa Pearcea. Prva nezgoda im se dogodila nakon samo nekolio prijeđenih kilometara.

''Dok smo čekali na stanici za tehnički pregled, čovjek koji je izlazio s parkinga, zabio se u naš novi auto. Sva sreća, sve smo riješili ljudski i bez ikakvih ispada. Nitko nije ozlijeđen, a ja sam skoro rodila'', pojasnila je Ella u videu.

Podsjetimo, blogerica je u prošlom videu svojim pratiteljima pričala o carskom rezu te kako se osjećala nakon poroda. Rekla je kako je zbog morfija i anestezije nakon poroda svako malo gubila svijest te da je pričala i gluposti.

– Imala sam osjećaj kao da ne mogu doći sebi, ali nisam osjećala bol. Na trenutak sam imala gubitak pamćenja, nisam se mogla sjetiti da sam rodila i kada su mi donijeli Balie, pitala sam Charlesa zašto mi dovode tuđe dijete. On je odgovorio da je to Balie, a ja sam na to odgovorila; ali ovo je Azijatkinja. Sestra je bila cool i sigurno je i prije čula takve nebuloze. Pričala sam gluposti i pitala zašto tako plače i zašto je tako mala – ispričala je Ella u videu. Ožiljak nakon carskog reza joj se uopće ne vidi, kaže Ella.

– Izgleda kao tanka roza crtica, nisko su mi to napravili i kao da nikada nisam ni rodila carskim. Ne bojim se ožiljka i to mi je najmanji problem – rekla je Ella. Dotaknula se i teme dojenja i ispričala je kako je nakon mjesec dana dojenja prešla na formulu i zbog toga je bila i na meti kritike. Ella će uskoro roditi svoje drugo dijete, a spol i ime još uvijek drži u tajnosti.