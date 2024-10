Trener Edo pohvalio Antonija zbog rada i truda: 'Ovo je čudo iz Međimurja'

Kandidati u showu "Život na vagi" prošli su pola puta, odnosno nalaze se u osmom tjednu procesa, a iza sebe već imaju dobre rezultate. A neki od njih imaju i nova znanja i poglede na svijet. Jedan od njih jest i Antonijo koji je na početku showa priznao da ne zna voziti bicikl i da bi volio to naučiti. To mu je omogućio trener Edo koji ga je odlučio to naučiti, a poklonio mu je i bicikl. Antonio je nakon početnog zalaganja i motivacije trenera Ede, nastavio sam, ali i uz pomoć drugih kandidata, pogotovo Esmira. "Vozio sam bicikl s Esmirom, on mi je pomogao, probao me naučiti. Išlo je polako i sada smo uspjeli i to napokon usavršiti", naglasio je, pa odlučio pokazati što je točno naučio.

"Ovo je čudo, čudo iz Međimurja!", našalio se Edo, a Antonio je pucao od ponosa. "Sretan sam što mogu Edi pokazati što sam naučio. Sretan sam što i sebi mogu pokazati što sam naučio. Da sam znao da je vožnja bicikla toliko lakša nego što sam mislio, naučio bih ga voziti i prije", naglasio je.

"Lijepo je vidjeti da se othrvao ovom opakom izazovu", rekao je Edo, a Antonija su drugi kandidati podržali i to velikim pljeskom. "Drago mi je vidjeti da ga drugi natjecatelji nagrade gromoglasnim pljeskom, da mu čestitaju na uspješno odrađenom zadatku", zaključio je Edo.

GALERIJA Ovo su kandidati osme sezone 'Života na vagi'

Podsjetimo, treneri su novi tjedan započeli ljuti, jer je Nina sama odlučila napustiti show. Od početka joj teško pada izolacija i odvojenost od obitelji, a i pogodio je i rezultat na prošlom vaganju - izgubila je samo 0,2 kilograma! „Da sam sjedila i igrala karte tu na terasi, skinula bih 200 grama“, rekla je i dodala kako smatra da je dosta naučila. „Iskreno, ljut sam zbog vremena koje smo utrošili na to da napravimo nešto, da se pomaknemo s mrtve točke što se tiče njezina emocionalnog stanja. Nije se pomaknula nigdje i uzalud smo potrošili ovo vrijeme. Ali rezultat toga ćemo vidjeti u finalu i godinama koje dolaze“, rekao je Edo, a Nina komentirala: „Za mene ovo nije odustajanje nego pronalazak nekog svog novog puta na kojem znam da ću uspjeti.“ Njezina cimerica Nikolina smatra da će joj dobro doći da malo bude sama.

Edo ne razumije zašto ljudi svojevoljno napuštaju 'Život na vagi' pa je želio čuti osjeća li se još netko kao Nina. „Već je i nama stresno što kandidati tako olako shvaćaju ovaj proces. Ovo je izvrsna prilika da dobiju novu priliku, stručnu pomoć koju vjerujem da si mnogi od njih ne bi mogli vani priuštiti - ni vremenski, ni financijski“, rekla je Mirna. Treneri su bili prilično razočarani.

VIDEO Novi detalji svađe Sergeja Trifunovića i njegove supruge