Došlo je do novih optužbi među kandidatima 'Braka na prvu', a dobit će i jedan škakljiv zadatak

Nakon prve bračne noći Simon je odlučio svoju suprugu Jeannette iznenaditi doručkom u krevet. „Džentlmenski maniri u krvi su mi od rođenja. Kod mene se to zna, ja sam svako jutro taj koji priprema doručak i donosi sve na stol.“ Očekivano, ova gesta svidjela se Jeannette pa su jutro proveli u dobrom raspoloženju. No čeka ih medeni mjesec pa su se morali početi pakirati za put. Tijekom druženja ostalih parova moglo se čuti: „Mislim da su Doris i Igor jedini iskreni, svi ostali samo se pretvaraju, samo njih podržavam.“ Naravno, to će dovesti do novih optužbi među kandidatima, što onih izrečenih u šali, što onih ozbiljnijih.

Kristina G. pripremat će se za selidbu u stan sa Stjepanom: „Danas mi je malo hektično jutro jer se moram preseliti, pospremiti, pripremiti. Znam da sam neuredna i stvarno mi se ne da svaki dan prati suđe i slagati ormar, ali potrudit ću se u stanu sa Stjepanom biti što urednija jer znam da je njemu to bitno.“ A dok se Kristina priprema za selidbu, Doris posjeti Stjepana kako bi vježbali zajedno i popričali o svojim odnosima. Jeannette i Simon stižu na odredište medenog mjeseca, u bajkovit krajolik Gorskog kotara.

„Očekujem da ćemo se zabaviti i da će nam biti lijepo“, reći će Jeannette, kojoj će Simon prepustiti glavnu spavaću sobu s prekrasnim pogledom na šumu. Jeannette zasad želi imati privatnost, ali je otvorena ideji dijeljena sobe ako se budu dobro slagali. Eksperti će pred kandidate staviti nove zadatke. Silvija i Hrvoje, Irma i Marko te Doris i Igor dobit će igru 'Upoznavalice', koja služi tome da se parovi bolje upoznaju. „Već me nervoza hvata od ovih upoznavalica“, reći će Hrvoje, a Silvija dodati: „Zajedno smo već skoro tri tjedna, a nemamo pojma jedno o drugome.“

Kristina G. i Stjepan, Kristina S. i Franjo te Višnja i Darko dobit će nešto škakljiviji zadatak: povjeriti se svojim partnerima kako bi se bolje povezali. „Super zadatak. To je nešto jako lijepo, s drugim ljudima podijeliti teške trenutke i trenutke koji su te promijenili stvarno učvršćuje odnos“, zadovoljno će komentirati Kristina G. A hoće li se parovi dodatno povezati i kako će se Jeannette i Simon provesti na medenom mjesecu, ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

GALERIJA Anđa Marić skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala tijekom godina