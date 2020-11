Tragična sudbina omiljene dječje zvijezde: Policija ju je pronašla mrtvu u krevetiću pokraj ružičastog TV-a

Priče o užasnim sudbinama djece koja su odrasla pod svjetlima reflektora Hollywooda često pune stupce medija. Nakon što odrastu, dječje zvijezde bore se s psihičkim problemima, koje liječe ovisnostima te im je kasnije teško živjeti normalnim životom i izgraditi obitelj.

U taj svijet ih često guraju roditelji koji se nisu uspjeli sami ostvariti pa žive život kroz svoju djecu, a nekima od njih djeca postaju samo dodatni izvor zarade i način da osiguraju lagodan život bez velikog truda. Uzimaju im postotke zarade, a neki od njih, kao npr. Corey Feldman, tvrde da nikada nisu vidjeli ni lipe od onoga što su zaradili kao djeca, jer je sve odmah išlo roditeljima.

Ipak, neki roditelji odlaze i korak dalje, a upravo to se dogodilo dječjoj glumici Judith Barsi 1988. godine. Judith je imala samo 10 godina kada je otac ubio nju i majku, te im polio tijela benzinom i zapalio ih. Zvijezda filmova kao što su 'Jaws the Revenge', 'The Land Before Time', 'Eye of The Tiger' i 'All Dogs go to Heaven' . Djevojčica je bila veoma zaposlena cijelo vrijeme jer je izgledala mlađe nego što je bila, zbog čega su je osim u filmovima mnogi gledali i u brojnim reklamama.

No iako joj je svijet slavnih iz snova bio sve bliže, Barsi je živjela pravu noćnu moru. Zbog stresa koji je proživljavala, kako tvrde izvori bliski obitelji počupala si je sve trepavice, ali i brkove svojoj mački.

Njezin otac 'Arizona Joe' Barsi, po zanimanju vodoinstalater je naime, prema pričama bliskog suradnika Petera Kivlena, gotovo 500 puta ponovio da planira ubiti svoju suprugu.

- Pokušavao sam ga smiriti. Pitao sam ga što će biti s njegovom kćeri nakon što ubije ženu? - kazao je Kivlen te tvrdi da mu je Barsi odgovorio da će morati ubiti i nju.

Mozak mu je bio potpuno izopačen zbog ljutnje koju je osjećao prema supruzi i jedne kobne srijede učinio je upravo to. Judithino tijelo je pronađeno u krevetiću pokraj ružičaste televizije koju joj je kupio kako bi se ispričao za to što ju je nasilno povukao za kosu dan ranije.

Iako su roditelji uživali u luksuzu koji im je donijela zarada njihove kćerkice, Joe nije prestao raditi. Njegova supruga nije htjela tražiti rastavu, jer se bojala, no planirala je pobjeći od njega, a mnogi smatraju da se na užasan potez odlučio baš zato što je sve razotkrio. Neki misle da je kap koja je prelila čašu bila činjenica da je saznao da Judith posjećuje psihologa.

Njegova supruga Maria, koju je zatekla ista sudbina, slučaj je pokušala više puta riješiti u službi za zaštitu djece, no od njih nije dobila nikakvu pomoć i zaštitu, već su ga zaključili nakon mjesec dana, bez ikakvih posljedica. Prijavila ga je policiji i zbog obiteljskog nasilja, no on je tada prestao piti i obećao svima više puta da će se popraviti.

- Ne možemo spasiti svako dijete - kazala je nakon svega jedna službenica.