Tony Cetinski u Opatji predstavio ostvarenje svog životnog sna

Podijeliti iskustvo i znanje sa drugima najljepša je stvar. Upravo to raditi će jedan od najcjenjenijih glazbenika Tony Cetinski, kroz svoju Školu pjevanja "TONY CETINSKI", koja u Opatiji uskoro i službeno počinje s radom.

Kako su Tonyju uvijek u fokusu bili mlađi, talentirani, ali još neafirmirani naraštaji, odlučio je otvoriti školu na rođendan legendarnog velikana Ive Robića. Cilj škole je pridonijeti glazbenoj kulturi Opatije, ojačati pjevačku scenu, vratiti glazbu u sve životne pore grada, te ono najbitnije, pružiti priliku svima onima koji žele naučiti, ali i usavršiti svoje pjevanje. Nije stoga slučajno, što je škola pjevanja "TONY CETINSKI" predstavljena baš na Danima Dore, koji se održavaju u biseru Kvarnera.

Posebnost škole u odnosu na druge je, što nije cilj naučiti djecu pjevati i prepustiti ih samima sebi, već ih isprofilirati prema sklonostima i potražnji na glazbenom tržištu, te usmjeriti dalje. Osim što će polaznici dobiti osnovnu glazbenu naobrazbu i naučiti prije svega pjevati, biti će tu i Tonyjevi osobni satovi scenskog nastupa, tonska snimanja, upoznavanje sa profesionalnim studijom, probne snimke, te eventualno jednog dana diskografski ugovor. Tonyjeva diskografska kuća Hit Records, kao i on sam, uvijek pomaže mladima u razvoju njihove karijere i prvim koracima na sceni.

'Smisao života je ono što muči većinu od nas, a ja sam ga tijekom godina uspio pronaći. Pjesma je bila taj smisao od početka, ostala je do danas, ostat će i dalje. Stojim sa obje noge na zemlji i imam potrebu, družiti se sa djecom u školi, jer to je bit. Osjećam se ispunjeno kada prenesem i ono dobro, ali i ono neko lošije iskustvo koje imam. Ozbiljno ću se baviti školom, raditi sa mladima, otkloniti im tremu, a ne samo dati ime školi. Imam želju da netko od polaznika, bude i moj gost na koncertu u Areni Zagreb 30.05., to će im biti na neki način zasigurno vatreno krštenje.

Osim profesora u školi, imati ćemo povremeno goste na radionicama, poput Zdravka Čolića, Gibonnija, Dine Merlina, a koji će djeci prenijeti svoja iskustva.', istaknuo je emotivni Tony.

Ideja i sada realizacija škole pjevanja, ne bi bila moguća bez podrške i suradnje Grada Opatije i gradonačelnika Ive Dujmića, te Tonyjeva malog, ali jakog tima gdje svakako valja istaknuti profesore koji će i raditi s djecom, Franciska Gluhak, Slavko Sekulić i Igor Vlajnić.

Jedan od onih kojima je Tony nesebično pomogao i to još uvijek čini, a kojeg je publika i struka itekako upoznala, prihvatila i već nagradila za dosadašnja postignuća je Jure Brkljača. Mladi glazbenik, predodređen za velike stvari, sutra će nastupiti na Dori, a u Centru Gervais ovom je prigodom otpjevao je svoju uspješnicu 'Lipa'.

Dama koja će svoje bogato iskustvo također prenositi polaznicima škole je Francisca Gluhak. Radila je sa vrhunskim glazbenicima, snimateljima, producentima i organizatorima. Sama je bila učenica i kasnije imala učenike. Pjevala je u studijima, koncertnim dvoranama, jazz barovima, na brodovima, uličnim i jazz festivalima, parkovima, na ulici, na stadionima. Ona jednostavno uživa u glazbi, isto kao što će i učenici uživati u radu s njom.

'Veseli me što sam dio ove priče. Biti ću mentorica, kada je u pitanju jazz i soul glazba i pokušati ću polaznicima prenijeti svojih dvadeset i pet godina iskustva.', poručila je Francisca Gluhak

Uz Franciscu Gluhak, svoje iznimno glazbeno umijeće predstavili su i budući profesori u školi, solist Slavko Sekulić, te dirigent Igor Vlajnić, koji je ovom prigodom kazao, 'Škola spaja vrhunske glazbenike i nas, struku, te će na taj način popuniti prazninu na glazbenom tržištu. Biti će mi drago, ako okupimo one koji stvarno žele učiti, te da ih nadogradimo i pripremimo za izlazak na scenu, to je bit.'

Na prve satove u školi pjevanja "TONY CETINSKI", polaznici će kroz vrata Centra Gervais službeno krenuti od 15. ožujka u 10 sati. Zbog već sada iznimno velikog broja zainteresiranih polaznika, održati će se i audicija za sve prijavljene.