Tomo razočaran nakon izazova: 'Ako budem ispod žute linije, znam da ću izaći'

U današnjoj epizodi natjecatelji su bili posebno motivirani u velikom izazovu jer je nagrada bila imunitet i ulazak u posljednji, 14. ciklus 'Života na vagi'! Nikolina je odlučila prva odraditi utrku. „Nemam nikakvu taktiku - znam svoje noge i svoje probleme, ići ću koliko mogu“, rekla je Nika koja je smatrala da nema šanse. „Snage imam, ali ne idu noge kako bih ja htjela“, rekla je iskreno dok je Edo bio jako zadovoljan viđenim jer na početku showa nisu mogli ni hodati po ravnom. „Fenomenalno ih je vidjeti da se kreću po vinogradu gore-dolje, bez obzira na vrijeme i rezultat“, komentirao je.

Sljedeća je bila Alina, koja je krenula jako brzo, i razmišljala o nagradi. Kad je završila, rekla je da se osjećala kao da ju je zgazio kamion, a onda je krenuo Mateo, koji je imao osjećaj da mu noge odbijaju poslušnost jer nije baš mogao trčati. Tomo je bio jako motiviran jer je silno želio osvojiti imunitet, a posljednji je bio Esmir. „Dobio sam neku snagu, mogao sam još trčati“, rekao je i dotrčao do cilja. U ženskoj je utrci drugo mjesto osvojila Nikolina s vremenom od pet minuta i 42 sekundi, a Alina je sve riješila u četiri minute i 16 sekundi te osvojila imunitet! Mateo je imao vrijeme od četiri minute i 45 sekundi, Tomo tri minute i 59 sekundi, a najbolji je bio Esmir s tri minute i 30 sekundi!

Alina i Esmir izborili su se za ulazak u finalni tjedan, a Tomo je bio razočaran. „Baš sam imao veliku želju da dođem do zadnjeg tjedna, a sad nemam osjećaj da će biti tako. Jednostavno znam kako će se glasati - ako budem ispod žute linije, znam da ću izaći“, rekao je. Ostali su za utjehu dobili prirodne sokove koje im je podijelila vlasnica OPG-a u kojem se nalazi vinograd.

Tomislavu nije dobro sjeo poraz i odlučio se osamiti. „Jako sam razočarana i tužna zbog njega“, rekla je Alina koja ga je došla utješiti. „Brzo sam potonuo zato što imam osjećaj da ću se naći ispod žute linije. Borit ću se do vage maksimalno, ali ne mogu pobjeći od toga što osjećam“, iskreno je rekao.

Nutricionistica je rekla kandidatima da odjenu nešto od svoje stare odjeće. „Provjerit ćemo koliko su izgubili u opsegu struka“, rekla je Martina te im pokazala koliko su centimetara izgubili u struku. Tako je Tomo izgubio 20 centimetara, Esmir 26 centimetara, Nikolina 22 centimetra, Alina 19 centimetara, Mateo 22 centimetra i Davorka 24 centimetra! „Izgubiti sa svake strane po 10 centimetara je jako, jako puno, a nisu još ni došli do finala“, rekla je Martina.

Tomislav se smirio i odlučio dati sve od sebe, Davorka je odlučila da se neće nervirati oko finala te su svi krenuli na posljednji trening prije vaganja. Edo je kasnio na trening šest minuta i natjecatelji su mu rekli da mora napraviti 40 sklekova, što je on bez prigovora odradio i kasnije im priuštio trening za pamćenje. Alina se trudila kao da nema imunitet iako joj je Mirna govorila da bi se sad trebala malo odmoriti. „Već par tjedna se vidim kao pobjednica“, komentirala je Alina.

Edo je bio ponosan što sad može reći da se Mateo baš promijenio i usvojio sve što su ga učili. Nikolina je iskreno priznala da ju je strah što nema imunitet te pojasnila: „Kad kažem strah, to je više ona želja da uđeš u finale. Kad si već pred kraj, da budeš tu do kraja, ali ako ne uđem, neće se ništa drastično dogoditi.“ Edo je popričao s Tomislavom jer je primijetio da on ne voli pričati o onome što osjeća, a vidio je kako je na početku treninga bio jako frustriran. Naposljetku su svi odradili vrhunski trening, zadovoljni jer su stvarno svi dali sve od sebe. Natjecatelje očekuje pretposljednje vaganje, a tko će ispasti tik do finala - ne propustite pogledati sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.

GALERIJA Ovo su kandidati osme sezone 'Života na vagi'