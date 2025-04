Silvija otvorila dušu ekspertici Ivi: 'Kao da ja ne vrijedim i kao da se u mene ne može zaljubiti'

Nova epizoda 'Braka na prvu' mnogim je parovima pomogla da se zbliže i bolje međusobno razumiju, dok drugi i dalje ne mogu prijeći preko međusobnih razlika. Najnoviji par koji je stigao u show, Ema i Manuel, proveli su prvo jutro nakon svadbe zajedno, prije nego što su se zaputili na svoj medeni mjesec Gorski kotar.

U Zagrebu su se parovi morali snaći s tjednim budžetom od 70 eura. Kristina G. je smatrala kako Stjepan ne raspolaže dobro novcima, ali zaključila je kako će ona preuzeti pripremu za ostatak tjedna. S namirnicama koje je kupio Stjepan pripremila je večeru, koja se Stjepanu svidjela, a zatim je Kristina predložila da jedno drugome kažu nešto lijepo pa je Stjepan rekao kako trenutačno može reći kako je Krstina odlična kuharica. „To uopće nije kompliment za mene i moj karakter“, nezadovoljna je bila Kristina, koja je Stjepanu rekla da je on simpatična i energična osoba.

Ema i Manuel proveli su prvo jutro nakon vjenčanja zajedno, a Manuel je Emi donio i doručak u krevet. „Nisam inače nosio curama doručak u krevet, ona je meni trebala donijeti doručak u krevet, ipak sam ja tata“, našalio se Manuel. Nakon doručka su se spakirali i zaputili na medeni mjesec, a smještaj u Gorkom kotaru jako im se svidio. „Kuhinja je baš simpatična, ovdje ćeš najviše vremena provoditi“, rekao je Manuel pa brzo dodao: „Zezam se malo.“ Ema je rekla kako inače voli kuhati pa je njen suprug dodao kako jedva čeka isprobati neko njeno jelo. Zatim su zajedno otišli u saunu, a Manuel je priznao kako mu nije bilo svejedno kad je vidio Emu u badiću i dodao: „Mogao bih reći da je krenulo neko lagano flertanje.“

Doris i Igor te Krstina S. i Franjo dobili su fotografije sa svadbe. Kristina i Franjo složili su se da izgledaju kao da su na maturalnoj večeri. Franjo je gledajući fotke rekao: „Upoznao sam dosta Tininih lijepih osobina - zna poslušati, utješiti, pomoći i iznenaditi, a rano mi je govoriti sad neka očekivanja. Imamo te neke razlike koje su djelovale nepremostive, ali čim smo još uvijek tu znači da nisu nerješive“, a Doris za razvoj svog odnosa s Igorom rekla: „U našem odnosu se promijenilo to da kako se više upoznajemo više vidimo i neke mane koje na početku nismo vidjeli, ali nije to nešto previše mi i dalje dobro funkcioniramo i dalje razgovaramo, družimo se, šalimo se tako da mislim da i nema neke velike razlike.“

Stručnjakinja Iva Stasiow odlučila se posjetiti Silviju kako bi s njom popričala i rekla joj je kako ona šuti, ali da joj u očima vidi da bi željela nešto reći. Suzdržana Silvija odlučila je ekspertici otvoriti dušu: „Moje oči uvijek sve kažu tako da sam na ceremoniji zapravo poslala poziv u pomoć“, rekla je Silvija i otkrila: „Slušam tog čovjeka kako govori kakva sam osoba, a ne dobivam od njega ništa, nijednu lijepu riječ. Onda kad on tako kaže 'hvala Bogu da nisam zaljubljen' kao da ja ne vrijedim i kao da se u mene ne može zaljubiti, doslovno sam se tako onda osjećala i gledala sam Deana i molila da se ja tamo ne rasplačem.“

„To je to moje duboko uvjerenje da ja nisam dovoljno dobra i da sam manje vrijedna i onda kad on priča s drugim ženama osjećam sam se zapostavljeno i povrijeđeno“, rekla je Silvija, a ekspertica Stasiow zaključila: „Hrvoje je dobar za Silviju jer on je džentlmen i podrška joj je, ali ujedno ima taj sarkastičan i pomalo arogantan ton i ako tako nastavi to neće biti dobro.“ Tada se razgovoru pridružio i Hrvoje. „Ja sam dosta emotivno zatvoren, a kad se otvorim, onda se otvorim, ali sam jako oprezan“, rekao je Hrvoje i podijelio priču o tome kako je izgubio brata i kako mu se bilo teško nositi s tim i priznao je kako mu je teško dijeliti svoje emocije s drugima.

„Razgovor s Ivom puno je pomogao jer stvari koje se ne kažu, samo se gomilaju“, zaključila je Silvija, a Hrvoje dodao: „Drago mi je da smo možda iskomunicirali nešto što je bilo krivo postavljeno i moram reći da mi je sad lakše.“ Jeannette i Simon ne sumnjaju da će se lako snaći u izazovu raspolaganja budžetom, a Jeannette je zaključila: „Mi smo malo stariji i mi znamo kuhati pa nama ovo neće biti problem.“ S druge strane, Kristina G. i Stjepan našli su se u problemima jer imaju još samo jaja i povrće. „Bit će to borba, past ću s mišićnom masom, bit ću u prevelikom deficitu, ali izdržat ću, to je brak“, rekao je Stjepan koji jede pet do sedam puta dnevno, a Kristina je komentirala kako je odrasla s četvoricom braće, ali ne poznaje nikog tko jede toliko kao Stjepan. Krstina je zaključila kako bi bilo najbolje da ona ide u nabavku s njihovih preostalih 30 eura.

Irma i Marko proveli su zanimljiv dan zajedno - Irma je Marka povela na penjanje. „Konačno neka naša zajednička želja i aktivnosti“, komentirao je Marko i dodao: „Irma i ja smo u odličnim odnosima. Ono što je bilo je ostalo u prošlosti, sad gledamo dalje, da nam bude zanimljivije u cijelom eksperimentu i da vidimo kako se snalazimo u novim situacijama. Ovo je sad njen teren, ona će mi pokazati kako se trebam penjati, a ja ću vidjeti mogu li biti poslušan.“

Ema je na medenome mjesecu odlučila svom suprugu prirediti iznenađenje i odvesti ga na klizanje, što mu se na početku nije svidjelo jer dugo nije bio na ledu, a i nije veliki ljubitelj ove aktivnosti, ali na kraju su se odlično zabavili. „Veliki je kavalir i daje mi lijepe komplimente. Jako mi je to ugodno i iznenadi me kad mi tako nešto lijepo kaže“, komentirala je Ema.

Igor, Stjepan i Franjo dan su dovršili na piću, a Franjo je rekao kako je nakon posljednje ceremonije bilo dramatično između njega i Kristine zbog Stjepana. Točnije, rekao je kako je Kristini zasmetalo što Franjo nije htio zauzeti njenu stranu i rekao joj je da ne želi više razgovarati o tome. Za to vrijeme, Irma i Marko uživali su družeći se uz društvenu igru. „Mislim da nam je ovo najljepši zajednički dan od Španjolske,“ komentirala je Irma, koja je Marku iskreno rekla: „Ja sam otvorena prema tome da se zaljubim u tebe, to bi bilo super, divno, ali se nije još dogodilo. Ja te želim upoznati i želim vidjeti što je tu među nama.“ Marko joj je na to rekao: „Ja znam da ja kočim sve ovo, ali ne mogu krenuti dalje dok se ne opustim, tako mi je prirodno“, a zatim dodao: „Ne vidim neke nesavladive prepreke sa svoje strane jer je Irma jako dobra osoba i želi da svaki problem riješimo, ali ja se još uvijek pronalazim u svemu tome.“

Silvija i Hrvoje dan su priveli kraju čitajući knjigu eksperta Deana Pelića pa je Silvija sa svojim suprugom podijelila dio koji joj se činio sasvim prigodnim za njihovu situaciju. „Kad razgovaraš s profesionalcem vidiš gdje radiš greške, ne u lošoj namjeri, nego podsvjesno. Ja ne mislim ništa loše, ja sam jednostavno takav“, rekao je Hrvoje pa su se on i Silvija srdačno zagrlili.

Ne propustite pogledati nove epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', od ponedjeljka do četvrtka od 21.15 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

