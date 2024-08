Tko su roditelji Donne Vekić? Otac se zadužio da bi ona uspjela, a danas vode njezin veliki pothvat

Pobjedom u jučerašnjem maratonskom dvoboju hrvatska tenisačica Donna Vekić (28) stigla je na prag sportske besmrtnosti te će se danas u Parizu boriti za osiguranje olimpijskog odličja. Ova uporna Osječanka od samih početaka bila je predodređena za velike stvari, još kad se kao novopečena osnovnoškolka prihvatila teniskog reketa. U najranijoj dobi Donna je bila puna energije, a strast prema sportu naslijedila je od roditelja koji nisu utjecali na odabir tenisa, ali su podržali kćerinu odluku.

Obitelj Vekić s punim pravom može se nazvati sportskom. Naime, otac Igor bavio se nogometom braneći za NK Osijek, mama Brankica gradila je uspješnu karijeru u atletici, dok je baka Lidija predavala tjelesni odgoj u školi. Svakome od njih pripada komadić zasluga za uspjehe njihove mezimice. Sama Donna priznaje kako ne bi uspjela bez tate Igora, koji se na putu prema kćerinom cilju čak i kreditno zadužio te je odveo u američki kamp Nicka Bollettierija. Potencijal tada devetogodišnje Donne prepoznao je trener David Felgate pod čijom je palicom provela šest godina.

Osim što je pogonio njezine prve teniske korake, Donni je ime dodijelio upravo otac. Igor i Brankica još uvijek pronalaze način kako pomoći tenisačici, pa danas vode njezinu sportsku udrugu Donna Tennis Team. Udruga se 2019. odlučila na veliki pothvat i s jednom tvrtkom krenula u izgradnju teniskog centra u Osijeku vrijednog više od osam milijuna eura. Ideja se polako pretvara u stvarnost, budući da je ove godine u rodnom gradu olimpijske polufinalistkinje otvoren treći javni teniski teren. Grad na Dravi tako bi uskoro mogao postati prvi grad u svijetu sa sve četiri Grand Slam podloge. Tim povodom oglasila se i Vekić te zahvalila svojoj obitelji: – Jako sam ponosna na svoju obitelj koja mi je pomogla oko same ideje, koja se rodila još 2020. godine te zahvaljujem svima koji su pomogli pri samoj realizaciji, posebice veliko hvala gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, koji su od samih početaka uz mene – prenosi Sport Life.

O svojoj unuci jednom je prilikom za Večernji progovorila baka Lidija. Ona je od Donnina prvog uspjeha zabilježenog u novinama skupljala, lijepila i slagala sve tekstove u albume, koje će ostaviti unuci za uspomenu jednog dana. Baka teniske zvijezde priznala je kako osječkim ulicama ne može proći, a da je prolaznici ne zaustavljaju, pozdravljaju, čestitaju, žele prokomentirati mečeve...

– Vjerojatno je Donna “povukla” sportske gene. Oni su učinili svoje, ali svega ovoga ne bi bilo bez njezine upornosti, volje i želje. Naime, moj je otac bio profesor tjelesnog, isto kao i ja, Donnina mama je bila odlična atletičarka, koja je preskakala prepone, a i tata joj se bavio sportom – istaknula je Lidija Vekić te potvrdila kako joj je Donna još kao mala znala govoriti: "Bako, bit ću broj jedan." Još dok je živjela u Osijeku, zadaću dovoženja i odvoženja unuke na treninge i s treninga obavljala je upravo baka. Vjerovala je od početka u njezin uspjeh i nikada joj nije bilo teško pratiti je i ispunjavati joj želje.

U obitelji Vekić ne propušta se ni jedan Donnin meč. Štoviše, prate se u zajedničkom okruženju. – Ako nema prijenosa na televiziji, spajamo se preko interneta pa opet Donnu gledamo na velikom ekranu. To je zdušno obiteljsko navijanje, i to od najmanjeg člana do najstarijeg. Oni najmanji gledaju u nas velike, pa su i oni, iako su još stvarno mali, počeli podizati ruke u vis – opisala je Lidija, koja često znala pričuvati pričuvati i Donnina mlađeg brata Brunu. I on se bavio sportom i trenirao nogomet, a danas je pilot.

Podsjetimo, najbolja hrvatska tenisačica odigrala je dug i težak meč prepun preokreta u četvrtini finala ženskog olimpijskog turnira u Parizu. Nakon gotovo tri sata igre, uspješno je svladala ukrajinsku predstavnicu Martu Kostjuk rezultatom 6:4, 2:6, 7:6 (8) te se tako plasirala u polufinalni meč gdje je čeka Anna Karolina Schmiedlova, 67. tenisačica svijeta koja je na svome putu zaustavila i aktualnu pobjednicu Wimbledona, 10. prema WTA ljestvici, Čehinju Barboru Krejčikovu.

