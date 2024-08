HRT-ov urednik o bolesti s kojom se borio: 'Čovjek koji to nije prošao ne zna kakva je to patnja'

HTV-ov urednik Ranko Varlaj poznat je po svom angažmanu u Sportskom programu HRT-a i režiranju prijenosa Snježne kraljice na Sljemenu, a dok je radio punom parom 2011. godine susreo se i s bolešću o kojoj je sad progovorio. Naime, Varlaj je kazao da mu se tada dogodio prvi napadaj Meniera i to posve neočekivano.

- Napadaj se ne događa postupno, već naglo. Jednostavno se dogodi u trenutku, kao da vas je nešto pogodilo, užasno vam se zavrti, oblije vas hladan znoj, problijedite, počne strahovita mučnina, povraćanje... I to traje nekoliko sati, a onda treba neko vrijeme da dođete k sebi. Ako uspijete zaspati nakon toga, probudite se jako iscrpljeni, a zatim se te vrtoglavice lagano smiruju i sve se polako vraća u normalno stanje - opisao je Ranko za portal Živim te dodao da ga je prvi napadaj prestrašio te je nakon posjeta liječniku odmah krenuo istraživati o bolesti.

- Možete naučiti svašta o simptomima i slično, ali ne možete pronaći ništa o tome kako biste se izliječili. Onda sam krenuo svim mogućim specijalistima otorinolaringologije, međutim oni vam samo izmjere sluh jer on s vremenom propada od toga. Tako ja danas imam samo 50 posto sluha na desnom uhu, dok mi je na lijevom sluh odličan pa sada moram dobro paziti na to lijevo uho, čuvati ga od pretjerane buke i slično - ispričao je urednik i dodao da je tijekom šest godina stalno obilazio liječnike i nije se predavao u traženju pomoći. No, dugo nije bilo pomaka, a zbog toga mu se pojavio i panični poremećaj zbog čega je bio dva mjeseca na bolovanju. S ovim poremećajem je naučio i živjeti u svakodnevnom životu i radu.

- Čovjek koji to nije prošao ne zna kakva je to patnja, kao što ni čovjek koji nije prošao bubrežne kamence ne zna kakva je to bol. Sreo sam zapravo vrlo malo ljudi koji su stvarno imali Menierov sindrom, ali nitko od njih nije rekao da se izliječio poput mene - kazao je Ranko, koji je nakon dugog traganja čuo za lijek i odlučio probati.

- Bio sam spreman na sve. Nisam znao ni ima li to nekih mogućih nuspojava, ali u takvim trenucima čovjek mora isprobati sve, pa čak i alternativu. Ja sam i to isprobao, i homeopatiju i bioenergiju, sve moguće osim akupunkture, ali nije bilo nikakvih rezultata. Tako da sam pristao i na te injekcije bez razmišljanja - kazao je te su mu te terapije pomogle i više nije imao napadaje kao ni nikakve nuspojave. Za svoj oporavak tako danas zahvaljuje liječniku koji je bio upućen u najnovije načine liječenje, ali i sreći što je baš na njega naišao te bio uporan u traženju pomoći.

