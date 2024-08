Bivša supruga glumca iz 'Kumova' za novu vezu doznala iz medija: Uživaju i nakon 15 godina ljubavi

Popularni 74-godišnji glumac Žarko Radić igra u seriji Nove TV "Kumovi", a koju gledatelji malo je reći obožavaju. Ovaj markantni glumac poznat je i po brojnim ulogama u domaćim sapunicama, a privatnim životom i zanimljivom ljubavnom pričom često je punio medijske stupce. Naime, ovaj rođeni Splićanin u ljubavnom je odnosu s Esterom Šimek, a njih dvoje već dugo vremena i nismo vidjeli u javnosti. Dvojac nerado govori o svojoj ljubavi i odnosu, a mi smo se ponovno odlučili prisjetiti njihove zanimljive priče.

Ovaj par već godinama živi na relaciji Zagreb – Rijeka – Split jer ih za sva tri grada veže posao koji ih je i spojio 2007. godine. Radić je tada najviše vremena provodio u riječkom HNK, a odlučio je zaplivati i poduzetničkim vodama pa je otvorio salon ljepote Set u Rijeci, koji je u neposrednoj blizini HNK, a čije je vodstvo povjerio Esteri. Premda je tada već godinama bio u braku, to ga nije sputavalo da uđe u romantičnu vezu s atraktivnom Riječankom. No, sa suprugom nije živio čak ni na istom kontinentu pa stoga ne čudi da su njihovi odnosi zahladnjeli. Iz ljubavnog trokuta netko je ubrzo morao izaći, a bila je to njegova supruga Snježana s kojom je u braku proveo četiri desetljeća. Imaju dva sina – Vedrana i Ognjena, pisao je svojevremeno časopis Gloria.

Glumac poznat po ulogama u kultnim "Kapelskim kresovima", "Boljem životu", "Otpisanima", koji je igrao i u prvoj hrvatskoj sapunici "Villa Maria" te glumio vlasnika pansiona u humorističnom serijalu "Cimmer fraj", svoju suprugu upoznao je još za studentskih dana u Beogradu. Čim je diplomirao, oženio se, dobio dva sina i sve do 1991. s obitelji je živio u Beogradu. Nakon toga sreću su odlučili potražiti u Kanadi. Ondje su deset godina gradili novi život, ona kao arhitektica, a on se bavio prodajom namještaja. Potom je osjetio da se mora vratiti u rodni Split i posvetiti se karijeri.

Njegova bivša supruga ostala je u Bostonu, gdje živi sa sinovima, a slučaj brakorazvodne parnice prepustila je svojim odvjetnicima. Ona je za vezu Žarka i Estere navodno doznala iz medija, prenosi Story. Kada su mediji otkrili novu ženu u njegovu životu, glumac je i sam potvrdio da je u vrlo specifičnoj situaciji, no o ljubavnom trokutu nije želio davati izjave. Ipak, srce je odlučilo da je njegova ljubav u domovini, a rođeni Splićanin i danas se najradije s Esterom budi u svom rodnom gradu pod Marjanom.

– Nismo se vjenčali. Posljednjih pet godina živimo na relaciji Split – Rijeka – Zagreb, a kako oboje imamo dosta posla, Estera radi u jednoj poznatoj osiguravajućoj kući, nastojimo svaki slobodan trenutak provesti zajedno. Oboje volimo putovanja, ali draže su nam bliže destinacije, poput Budimpešte i Rima. Čim uhvatimo slobodnog vremena, smislit ćemo još nešto – kazao je Radić u razgovoru za Story, a na pitanje čime ga je lijepa plavuša šarmirala odgovorio je: – Estera je uvijek nasmijana i nije zlopamtilo – iskreno je priznao poznati glumac.

