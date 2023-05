Tina Turner bila je scenski prototip današnjih ženskih pop zvijezda

Poznata američka pjevačica Tina Turner umrla je u 83. godini života, nakon što se povukla sa scene i više nije bila medijski prisutna kao u osamdesetima i devedesetima, kad je u srednjem životnom razdoblju postizala komercijalno najveće uspjehe i bila miljenica svjetske publike.

Tada prozvana "baka rocka", poznata po karakterističnom glasu, vokalnoj interpretaciji i scenskoj energiji, karijeru je započela kao sve, samo ne baka. Prije braka s gitaristom Ikeom Turnerom, tamnoputa pjevačica rođena 1939. bila je dijelom Ike Turnerova benda King of Rhythm. Pod imenom Little Ann snimila je prvi singl "Boxtop" 1958. Dvije godine kasnije mijenja ime u Tina Turner i u duetu s Ikeom snima hit "A Fool In Love". Šezdesetih godina prošlog stoljeća, odrasla na rhythm and bluesu i soulu, klasičnim singlovima postave Ike & Tina Turner "River Deep - Mountain High", "Proud Mary" ili "Nutbush City Limits" utemeljuje zajedničku karijeru koja traje do 1976. godine.

Od kraja šezdesetih kao prepoznatljiva scenska pojava i pjevačica postala je prototip mnogih kasnijih, pa i današnjih ženskih pop zvijezda, ali sasvim različitog glasa, stila pjevanja i scenskog nastupa od tadašnjih ženskih postava. U vrijeme procvata rock kontrakulture, Ike & Tina Turner pozicionirali su se kao frenetična soul/R'n'B revija koja je 1969. nastupala kao gostujući bend na do tada najvećoj američkoj turneji Rolling Stonesa. Upravo je reizdanje njihovog koncertnog albuma "Get Yer Ya-Ya's Out" snimljenog 1969. u newyorškom Madison Square Gardenu kao dodatke sadržavalo set pjesama Ikea i Tine Turner.

Problemi u braku i agresivan suprug doveli su do razlaza 1976., ali se već ulogom "Acid Queen" u filmskoj verziji rock opere "Tommy" grupe The Who, Tina Turner 1975. u filmu redatelja Kena Russella pokazala kao karizmatična pojava na filmskom platnu. Te iste godine stigla je s Ikeom i u zagrebački Dom sportova, da bi 1990. nastupila i na stadionu u Velikoj Gorici. Kraj sedamdesetih nije bio posebno uspješan, ali je golemi preokret nastupio 1984. kada u suradnji s Markom Knopflerom kao producentom i autorom pjesme "Privat Dancer" snima istoimeni album kojim osvaja najširu svjetsku publiku, postaje samostalna pop zvijezda s drugačijom, popističnom glazbom, pogotovo za nove generacije koje ju nisu ni pamtile iz prijašnjeg razdoblja.

No, pamtile su je kolege, pa zatim (ponovo) osvaja i njih. S Davidom Bowiejem 1984. na njegovom albumu "Tonight" snima duet naslovne pjesme, a 1985. na Live Aidu pojavljuje se u duetu s Mickom Jaggerom gdje izvode zapaljivu verziju pjesme "State of Shock", koju je Jagger prethodno, na početku solo karijere snimio s Jacksons 5. Već iduće godine Bowie se pojavio kao gost u pjesmi "Tonight" na koncertu Tine Turner kasnije objavljenom na videokazeti, što je opet dodalo ubrzanje njenoj globalnoj popularnosti.

No, akceleracija je bila sasvim razumljiva pobrojimo li svjetske hitove koje je Tina Turner imala tih godina, poput "What's Love Got to Do with It" s kojom osvaja, Grammyjevu ključnu nagradu "pjesma godine" i s kojom prvi i jedini put dolazi na prvo mjesto američke Billboardove top liste singlova. S tadašnje 44 godine života bila je najstariji ženski izvođač koji se popeo na vrh Billboardove ljestvice.

Priključila im je uspjehe s pjesmama "Better Be Good to Me"", "Private Dancer", "Typical Male", "The Best", "I Don't Wanna Fight" i "GoldenEye". "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)" bila je tema iz trećeg nastavka filmskog serijala o Mad Maxu u kojem je imala zapaženu ulogu, a na turneji "Break Every Rule" 1988. postavila je tadašnji Guinnessov svjetski rekord za najveći broj ljudi s plaćenim ulaznicama (180000) za solističkog izvođača.

U vrijeme najveće slave, 1993. pojavio se biografski film "What's Love Got to Do with It", temeljen na njenoj autobiografiji "I, Tina: My Life Story". Nakon turneje "Tina!: 50th Anniversary" 2009., sa 70 godina života povukla se sa scene i živjela u Švicarskoj, ali je i ta turneja po zaradi završila na 15-om mjestu popisa najuspješnijih putešestvija dvijetisućitih.

Ukupno je prodala više od sto milijuna ploča, osvojila 12 nagrada Grammy, uključujući i onaj za životno djelo. Bila je prvi afroamerički izvođač i žena koja se pojavila na naslovnici američkog magazina Rolling Stone, koji ju je uvrstio među sto najvećih glazbenika svih vremena i među sto najvećih pjevača.

